Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Horlama yetişkinler kadar çocuklarda da sık görülen bir problem. Üstelik horlamanın şiddeti, burun tıkanıklığının derecesine göre çok kuvvetli olabiliyor. Acıbadem International Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Uğur Çınar, çocuklarda horlamanın çoğunlukla üst solunum yolu hastalıklarına bağlı olarak geliştiğini belirterek “Ancak geniz eti ve bademcikler, burun içi yapısal bozukluklar ve obezite de çocuklarda horlamanın önemli sebebidir. Bazen horlamaya nefeste yavaşlama veya durmanın da eşlik etmesi durumunda uzun dönemde büyüme ve gelişme gerilikleri ile kalp problemleri ortaya çıkabilir” dedi.

AĞIZDAN NEFES ALIYORSA

Gündüz ağızdan nefes alan çocukların burun tıkanıklığının gece daha belirgin hâle geleceğini ve çocuğun gece yattığı zaman horlayacağını belirten Prof. Dr. Çınar, “Bu çocuklarda gece uykusunda aşırı terleme, huzursuz uyku, gündüz aşırı hareketlilik, gece işemeleri, konsantrasyon kaybı ve öğrenmede güçlük gibi olaylar da ortaya çıkabilir” diye anlattı.

18'DEN ÖNCE AMELİYAT OLAMAZ

Bir türlü yerinde durmayan, sürekli düşüp bir taraflarını çarpan çocukların, düşme ve çarpma sonucu gelişen travmaları da burun içinde yapısal bozukluklara sebep olur. Özellikle travma sonrasında oluşan burun tıkanıklığı-horlama gibi belirtilerin varlığında mutlaka uzman hekim değerlendirmesinin yapılması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Uğur Çınar “Burun içindeki eğriliklere çocukluk döneminde genellikle müdahale edilmez. Burun gelişiminin tamamlanması için 16-18 yaşa kadar beklenmesi gerekir” diyor.

İKİ HAFTADAN UZUN SÜREN TIKANIKLIKLARA DİKKAT

Üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren çocuklarda burun içi şişerken, ateş, öksürük, burundan sulu akıntı ve boğaz ağrısı gelişebilir. Ayrıca bu dönemde uyku bozulup horlama ortaya çıkabiliyor. Bazen sulu burun akıntıları birkaç gün sonra koyu sarı-yeşil akıntıya dönüşürken sinüzit tehlikesine karşı da dikkatli olmak gerekiyor. Uzmanlar üst solunum yolu enfeksiyonlarının ardından 2 hafta içinde hâlâ geçmeyen burun tıkanıklığı ve horlamanın dikkate alınması ve hekime başvurulması gerektiğini söylüyorlar. Büyük geniz eti ve bademciğin çocukta ‘tıkayıcı’ özellikte ise mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini de sözlerine ekliyorlar.