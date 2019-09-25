Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın sürdürülebilirliği açısından en büyük risklerden biri olan “gıda kaybı ve israf” konusu her geçen gün insanlığı tehdit etmeye devam ediyor. Türkiye, yılda 214 milyar liralık gıda israfı yapıyor ve bu miktar tam olarak 12 milyon tona gıdanın heba olması anlamına geliyor.

Geri dönüşüm makineleri endüstrisinde faaliyet gösteren Swiss Recovery Systems Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Yıldırım, konu ile ilgili olarak; “Çözümü bölgesel ve küresel düzeyde çaba gerektiren bu problemin ortadan kaldırılması için kişilere, henüz çok küçük yaşlardan itibaren israfı önleme bilincinin aşılanması gerekmektedir.” dedi.

Kamu, İsrafı Böyle Tanımlıyor

Ticaret Bakanlığı’nın son israf raporuna göre kamuoyunun;

• %27,4’ü ihtiyaç dışı satın alma,

• 28,7’si çöpe - atma ziyan etme,

• 29.0’ı tasarruf yapmama,

• 67,5’i ise gereksiz aşırı tüketim ve harcamayı israf olarak tanımlıyor.

795 Milyon İnsan Doyabilir

Yıldırım, “Dünya genelinde 1.4 milyar hektar alan (yani Çin’in yüzölçümünden daha büyük bir alan), ziyan olan ve hiç sofralara ulaşmayan gıdaların tüketimi için kullanılıyor. Her yıl küresel gıda üretiminin 3’te 1’i (1.3 milyar ton) israf ediliyor. Bu israfın ekonomik maliyeti ise 1 trilyon dolar. Bu miktar dünya genelinde yetersiz beslenen 795 milyon insanı doyurmak için gereken gıdanın 4 katına tekabül ediyor” dedi.

Sektörel Yatırım Şart

Gelişmekte olan ülkelerde kayıpların %40’ının hasat ve işleme düzeyinde, gelişmiş ülkelerde ise kaybın %40’ının perakende ve tüketici düzeyinde gerçekleştiğini belirten Zeki Yıldırım, “Özellikle gelişmiş olan ülkelerde, gıda arz zincirlerinin güçlendirilmesi ve altyapı, ulaştırma, gıda sanayi ve paketleme sanayine yatırım yapılması gerekiyor” dedi.

Listenin Başında Meyve, Sebze ve Ekmek Yer Alıyor

Yıldırım, “Türkiye’de gıda israfı listesinin başında meyve, sebze ve ekmek yer alıyor. Ülkemizde üretilen meyve ve sebzenin %40’ını israf ediyoruz. Bu rakamın % 25-30’u daha soframıza gelmeden, %15’i ise evlerimizde israf oluyor.

Ülkemizde ekmek konusunda da ciddi kayıplar yaşanıyor. Nüfusumuzun 8,6’sı ekmeği çöpe atmaktadır. Haftada kişi başı 226 gram ekmek tüketilmeden çöpe atılmaktadır. Buna göre; yıllık yaklaşık 940 bin ton / 3.76 milyar adet ekmek israf edilmektedir.

TMO tarafından yapılan araştırmaya göre 2013 yılında yıllık ekmek israfının 447 bin ton / 1,79 milyar adet olduğu tespit edilmiştir. Buna göre, 2013 yılından bugüne ekmek israfının yaklaşık 2 kattan fazla arttığı gözlemlenmektedir.

Ayrıca son zamanlarda yaygınlaşan serpme kahvaltı kültürü nedeniyle yaklaşık 100 milyar liralık gıdanın israf edildiği de, araştırmalar sonucunda ortaya çıkmıştır. Kahvaltıda gelen zeytin, peynir, domates, tereyağı, reçel, yumurta ekmek gibi gıdaların birçoğunun tüketilmediği için ne yazık ki çöpe gittiği biliniyor.” dedi.

Topraktan Aldığımızı Toprağa Geri Veriyoruz

Türkiye’deki gıda israfının ülkemizde yaşanan en büyük bir sorunlardan biri olduğunu belirten Zeki Yıldırım, “Bu çevre sorununun çözümü için SRST olarak, İsviçre teknolojisi ve 100’e yakın yerli parçalar ile, evsel atıkları 24 saat gibi kısa bir sürede nitelikli gübreye dönüştüren makineler üretiyoruz. SRST organik geri dönüşüm makineleri, pişmiş ya da çiğ fark etmeksizin tüm gıda atıklarının geri dönüşümünü başarılı bir şekilde sağlıyor.

Türkiye’nin yıllık gıda israfı 214 Milyar TL’nin üzerinde olarak ölçülüyor. Makinelerimiz, çöplerin taşınma ve depolanma maliyetlerinin yanı sıra çöp depolanma alanlarında oluşan problemlerin ortadan kalkmasını sağlayacak. Bu noktada “topraktan aldığımızı, toprağa geri verme” mottosu ile hareket ediyoruz.” dedi.