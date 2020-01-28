Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Kolajen takviyelerinin ciltte kolajen üretimini tetiklemeleri sayesinde cildin daha nemli, gergin ve yumuşak olmasını sağladıkları iddiası ile satışa sunulduğunu söyleyen Memorial Bahçelievler Hastanesi Dermatoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Yeliz Karakoca “Ancak bu ürünlerin elde edildiği kaynağa bağlı olarak ölüme kadar varan ciddi reaksiyonlar oluşturabileceği dikkate alınmalı, hekim kontrolünde kullanılmalıdır” diye konuştu.

Doğru kolajen kullanmanın önemine de işaret eden Dr. Karakoca “Takviyedeki kolajenin kaynağı balık, tavuk veya sığır olabilir. Balık kaynaklı kolajen içerenler sıklıkla önerilmektedir. Kabuklu deniz ürünü alerjisi olanlar da bu duruma dikkat etmelidir. Kolajen takviyesine başlanmadan önce doktora danışılması çok önemlidir. Özellikle hamileler, emziren anneler, deniz ürünlerine, sığır-tavuk etine alerjisi olanlar ve diyabet hastaları da bu ürünler sebebiyle istenmeyen etkilerle karşılaşabilir” dedi.