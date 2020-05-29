Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı tamamlanan Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Söz verdiğimiz gibi çok kısa bir süre içerisinde tamamladığımız Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanemizi bugün hizmete alıyoruz. Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda hastanenin yapımına ilişkin video ile hastaneyle ilgili bilgiler de yer aldı.