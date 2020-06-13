Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Sağlık Bakanlığının da bu kontrollü sosyal hayat döneminde aile sağlığı merkezlerinden hizmet alırken randevu sistemini tavsiye ettiğini ifade eden Dr. Özlem Sezen “65 yaş üzeri ve 18 yaş altı kişilerin dışarı çıkma sınırlamasının kaldırılmasından sonra aile sağlığı merkezlerinin salgın öncesi dönemdeki gibi kalabalıklaşmasına izin verilmemesi gerekir. Bebek ve çocuk aşılama, gebe izlemleri gibi hizmetler verilirken kişilerin verilen randevu tarih ve saatlerine azami şekilde uymaları virüsten korunmak için en önemli yoldur” dedi.