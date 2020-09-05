Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Cildi yenilemenin öncelikli yolunun da sofralarımızdan geçtiğini söyleyen Acıbadem Kadıköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Evrim Demirel “Cildimiz daha iyi görünsün kırışıklıklar oluşmasın diye birçok krem kullanıyoruz. Aslında beslenmede ve yaşam biçiminde ufak dokunuşlar yapmak cilt sağlığını korumak için yeterli olabilir” dedi. Demirel cildi yenilemeye yardımcı 6 besini anlattı:

Yumurta: Yumurtanın beyazı, cildin yenilenmesi ve dokuların iyileşmesi için gerekli olan kolajen kaynaklarından biridir.

Avokado: Avokado cilt sağlığında iyi bir antioksidon olan A ve C vitaminlerinden de zengindir.

Ay çekirdeği: Cilt hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olabilecek linoik asit bakımından yüksek bir besindir. Haftada 2 veya 3 kez bir avucu geçmeyecek şekilde tüketebilirsiniz.

Kırmızıbiber: Vücudun A ve C vitaminine dönüştürdüğü mükemmel beta karoten kaynağıdır. Bu karatonoidler güneş duyarlılığını azaltıyor, göz çevresindeki ince çizgilerin görünümünü ve kaz ayaklarının görünümünü azaltır.

Somon: Sağlıklı cilt hücreleri için yapı taşı ve iyi bir antioksidan olan serbest yağ asitleri ve omega-3 yağ asitlerini içerir. Cildin kalın, esnek ve nemli kalmasını sağlar. Haftada bir tüketin.

Ceviz: Cildin elastikiyetini artıran, sarkmasını önleyen ve cildin genç kalmasını sağlayan kolajenin sentezlenmesinde önemli yerleri olan omega 3 ve omega 6’dan zengin amino asitleri içerir. Her gün 2 veya 3 tam ceviz tüketmek sağlıklı olacaktır.