ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre adaylar, yerleştirme sonuçlarına 15 Aralık 2020 tarihinde 15.35'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.
12 bin sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı
15.12.2020 - 15:40 | Son Güncelleme: 15.12.2020 - 16:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ÖSYM, 01-07 Aralık 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/14 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : KPSS,sağlık bakanlığı,
753384 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/753384.aspx
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