Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre adaylar, yerleştirme sonuçlarına 15 Aralık 2020 tarihinde 15.35'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.