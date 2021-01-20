Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya genelinde koronavirüsle mücadele devam ederken, birçok ülkede aşılama uygulamaları başladı. İngiltere'de geçtiğimiz haftalarda koronavirüsün mutasyona uğrayan yeni türünün ortaya çıkmasının ardından gözler mevcut koronavirüs aşılarının etkinliğine çevrildi. ABD'li ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji şirketi BioNTtech'in geliştirdiği "BNT162b2" adlı aşının, mutasyona uğrayan yeni koronavirüs türüne karşı koruma sağladığı açıklandı. Pfizer/BioNTech, ilk kez İngiltere'de ortaya çıkan "B117" adlı mutasyon virüse karşı "BNT162b2" aşısının koruma sağladığına dair elde edilen verileri yayınladı.



BioNTech ortaya koyduğu verilerde, İngiltere'de ortaya çıkan mutasyon virüsü, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan virüsün patojen formuna karşı etkililikle karşılaştırdıklarını belirtti. Açıklamada, sonuç olarak antikorların etkinliğinde önemli bir fark olmadığı, nötralize edici antikorların virüsün yeni türünü tanıdığı ve etkisiz hale getirdiği belirtildi. Ayrıca, aşı yaptıranların da mutasyona karşı antikorların koruma sağladığının araştırma sonucunda ortaya konulduğu ifade edildi.