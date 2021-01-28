Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Yanlış bilginin, virüsün ve salgının kendisinden çok daha öldürücü olabildiğine dikkat çekilen açıklamada “Son dönemde, salgını tüm dünyada yavaşlatacak önemli adımlardan biri olan aşılamayı baltalayabilecek, önünü kesebilecek yanlış haberler ve yorumlara sıkça rastlıyoruz. Böylesine hassas bir dönemde sorumlu ve kanıta dayalı habercilik yapılması adına tüm meslektaşlarımıza görev düşüyor. Yapılan haberlerde abartıya kaçılmamalı, paniğe sevk edilecek ifadeler yerine sağduyulu mesajlar vermeye özen gösterilmelidir. Gazete ve TV’lerde, internette haber kaynağı olarak uzmanlık dernekleri ve konuyla ilgili uzmanlığa sahip bilim insanları tercih edilmeli, kaynağı belirsiz haberler yapılmamalıdır. Haberde öncelik halk sağlığı olmalı, asılsız bilgilere yer verilmemeli, yan etkilerle ilgili yargı içeren ifadeler kullanılmamalı, bilimsel kanıta dayanmayan köşe yazıla