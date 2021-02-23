Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Unutkanlığın “unutmanın tekrar eden ve dikkati çeken bir davranış biçimi” olarak ortaya çıkması olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, “Bu durum kişinin kendisinin de dikkatini, çevresinin de dikkatini çekebilir. Çok önemli bir özellik, kişinin unuttuğunu unutması ve aynı bilgileri tekrar etmesi veya kendine söylenen sözleri duymamış gibi algılaması ve bu bilgilerin tekrarı sırasında da yeni bilgi gibi, yeni duyuyor gibi bunu algılamasıdır. Bu durumda bir uzman yardımı almak gerekir” dedi.