Yağların kardiyovasküler hastalıkların gelişiminde önemli bir rol oynadığını hatırlatan Dr. Kaya, “Kızarmış yiyecekler özellikle de fast food noktalarında satılanlar, trans yağlar içerdiği için tehlikelidir. Bu kızarmış yiyecekler, kötü kolesterol düzeyini yükseltip iyi kolesterolü düşürerek kalbe zarar verir. Ayrıca kızartma vücudun iltihabi tepkisini etkileyen kimyasal yan ürünlerin üretimini artırarak vücudu yorar” dedi.
Kızartmalarda kalp yetmezliği riski
25.02.2021 - 05:02 | Son Güncelleme: 25.02.2021 - 05:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Günümüzde kızarmış gıda tüketimine bağlı ortaya çıkan kalp hastalıklarının yaygınlaştığını söyleyen Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Rıza Kaya, yakın zamanda Çin de yapılan geniş çaplı bir araştırmanın haftada 114 gram ek kızartma yiyenlerde kalp yetmezliği riskinde yüzde 37 oranında artışa sebep olduğunu gösterdiğini belirtti.
Kaynak: İHA
Etiketler : kalp yetmezliği,
770245 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/770245.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER