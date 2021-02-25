Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yağların kardiyovasküler hastalıkların gelişiminde önemli bir rol oynadığını hatırlatan Dr. Kaya, “Kızarmış yiyecekler özellikle de fast food noktalarında satılanlar, trans yağlar içerdiği için tehlikelidir. Bu kızarmış yiyecekler, kötü kolesterol düzeyini yükseltip iyi kolesterolü düşürerek kalbe zarar verir. Ayrıca kızartma vücudun iltihabi tepkisini etkileyen kimyasal yan ürünlerin üretimini artırarak vücudu yorar” dedi.