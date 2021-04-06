Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Tırnak yeme hastalığının psikolojik kaynaklı olduğunu belirten Altınbaş Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi İpek Ada Alver, pandemi stresi ve gelecek kaygısının başta tırnak yeme olmak üzere yara ve sivilcelerle oynama, kaşıma, saç ve kirpik yolma gibi psikolojik hastalıklarda artışa yol açtığını belirtti. İpek Ada Alver, “Bu davranışlar başta koronavirüs olmak üzere enfeksiyon hastalıklarına yakalanma riskini de artırıyor. Ellerin yıkanmadan ağza, yüze ve buruna götürülmesi koronavirüs bulaştırıyor” dedi.