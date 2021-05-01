Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ramazan ayında yaşanan ağız ve diş sağlığı ile ilgili sorunlardan birinin de ağız kokusu olduğunu ifade eden VM Medical Park Bursa Hastanesi Periodontoloji Uzmanı Dt. Halil Çelik, ağız kokusunun toplumda sık görülen, bireylerin sosyal hayatlarında ciddi sorunlara yol açan, moral ve motivasyon düşüklüğüne neden olan bir sorun olduğunu belirtti. Ramazan’da çoğunlukla yediklerimize, içtiklerimize bağlı olarak ortaya çıkan kötü ağız kokusunun pek çok sebebi olduğunu söyleyen Uzm. Dt. Halil Çelik, iyi temizlenmeyen dişlerdeki ve ağız boşluğundaki bakterilerin oluşturduğu sülfürlü bileşikler, diş eti iltihapları, diş çürükleri, sindirim sistemindeki problemler, sinüzit, farenjit gibi rahatsızlıkların en yaygın sebepler arasında geldiğini vurguladı. Ramazan ayında uzun süren açlık ve susuzluk ağız kokusunu artırabileceğine dikkat çeken Uzm.Dt. Halil Çelik, sahurda ve iftarda alacağımız bazı tedbirlerle ağız kokusunu önlemenin mümkün olduğunun altını çizerek şunları söyledi:

“Oruç tutan bireyin uzun süre bir şey tüketmemesi sanılanın aksine, dişlerin kullanılmadığı için korunmasına değil, ağızdaki mikrobiyal yükün ve ağzın asidik yapısının artmasına sebep olabilir. Bu yüzden sahurdan ve iftardan sonra mutlaka dişler en az ikişer dakika fırçalanmalı, diş ipi veya ara yüz fırçası yardımı ile dişler temizlenmelidir. Bunun yanında, dil temizleyicisi ile dil yüzeyindeki kalan yemek artıklarının uzaklaştırılması gerekir. İftar ve sahur arası vakitte alınan su miktarının, en az 10-12 bardak olması gerekir. Lifli gıdalar da dişler üzerinde ve ağız dokularında temizliğe katkı sağlar. Elma, armut gibi katı meyvelerin ısırılarak yenilmesi diş sağlığı açısından faydalı ve ağız kokusunu azaltmada da yardımcı olur. Lokmaların mümkün olduğunca fazla çiğnenmesi gerektiğini, böylece mideden gelen kötü kokuya sebep olan gaz azaltılacaktır. Yüksek miktarda baharat kullanımı ve baharatlı yemeklerin sahurda tüketilmesinden kaçınılmalıdır. Baharatlı yiyecekler ağızda kötü kokulara neden olabilmektedir. Sigara kullanımı mümkün olduğu kadar azaltılmalı, kullanılırsa da sonrasında muhakkak gerekli ağız bakımı yapılmalıdır. İnsanı tok tuttuğuna inanılan süt ürünleri ve yumurta, ağız kokularına neden olabilmektedir. Bundan dolayı sahur yiyecekleri arasında mümkün olduğu kadar minimuma indirilmelidir. Ağız kuruluğuna sebep olan çay, kahve gibi içecekleri sahurda tüketmekten kaçınılmalıdır. Sarımsak ve soğan gibi yiyecekler iftardan sonra çiğ olarak tüketilmemelidir. Gün içerisinde, yutmamak kaydıyla, ağız su ile gargara yapılmalıdır.”