Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19 salgını, tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ederken, bir yılı aşkın süredir devam eden koşullar sebebiyle küresel ekonomiler de zora girdi.

Salgın nedeniyle yaşamın her alanında olduğu gibi çalışma alanlarında da değişikliklere gidildi.

Alınan tedbirler, uzaktan çalışmanın hayatımıza gimesine vesile oldu. Ancak uzaktan çalışma sistemiyle işten kopmak daha zor bir hal aldı.

ÇOK ÇALIŞMAK ÖLDÜRÜYOR

Bu konuyla ilgili açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Çalışma Örgütü, uzun çalışma saatlerinin her yıl binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğunu açıkladı.

Küresel bir araştırmaya göre, 2016 yılında 475 bin kişi, uzun çalışma saatlerinin neden olduğu inme ve kalp hastalıkları sonucu hayatını kaybetti.

Araştırmada, bu durumdan en çok etkilenen insanların Güneydoğu Asya ve Batı Pasifik bölgesinde yaşayanların olduğu kaydedildi.

ORTA YAŞLI VE YAŞLI ERKEKLER RİSK ALTINDA

Haftalık 55 saat ve daha fazla çalışmanın, 35-40 saatlik çalışmaya oranla inme geçirme oranının yüzde 35, kalp hastalıkları sonucu hayatını kaybetmenin ise yüzde 17 daha fazla olduğu belirtildi.

Ayrıca araştırmada, uzun çalışma saatleri sonucu ölenlerin neredeyse dörtte üçünün orta yaşlı veya yaşlı erkekler olduğu belirlendi.

DSÖ, salgın döneminde uzun çalışma saatleri nedeniyle can kaybındaki eğilimin artabileceğini ifade etti.