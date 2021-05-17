Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Stresin çoğunun kontrol edilemeyeceğini ama ciltteki etkilerinin kontrol altına alınabileceğini ifade eden Weaver, öncelikle beslenme şeklinin değiştirilmesi gerektiğini belirtti. Weaver, “Bol miktarda antioksidan bakımından zengin yiyecekler yemek (parlak renkli meyve ve sebzeler), yeterince çinko (kırmızı ette ve yumurtalarda bulunur) ve iyi bir temel yağ asitleri porsiyonu almak (balık, deniz yosunları), stresin vücut üzerindeki etkilerini önlemek için işe yarayabilir” dedi.

Yaban mersini, limon, maydanoz, brokoli, yeşil çay, avokado ve kuruyemiş gibi besinler de bu parantezin içinde bulunuyor.

DÜZENLİ SPOR VE DERİN NEFES ALIP VERMEK STRES SEVİYESİNİ AZALTIYOR

Beslenme tarzının değiştirilmesi sonrasında yapılması gereken ikinci husus da düzenli spor yaparak ve derin nefes alıp vererek stres seviyesini azaltmak.

New York’ta yaşayan ve kendi adına güzellik kremleri üreten Carrie Gross da kan dolaşımı, hidrasyon ve lipit seviyelerini artıran, yağ üretimini düzenleyen süper besinleri sadece tüketmenin değil bunlardan yapılan serum, krem ve losyonları cilde tatbik etmenin de önemli olduğunu söyledi. Güzel görünmenin stresi de azaltacağını belirten uzmanlara göre Ashwagandha, rhodiola ve shatavari gibi bitki özlerinin dahil edilmesi de vücudun stresle başa çıkma yeteneğini arttıracaktır.

ŞEKER ALIMI AZALTILMALI

Cilt sağlığı için uzmanların son tavsiyesi de şeker alımının azaltılması. Bunlara göre şeker, insülin seviyesini artırıyor, bu da vücutta iltihaplanmaya ve ciltte çatlamalara yol açıyor.