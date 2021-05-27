Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diş çekimi sonrası hastaların ağrı ve kanama sorunu yaşamaması için özellikle ilk 24 saatin önemli olduğunu aktaran Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Bölüm Başkanı Dr. Emine Fulya Akkoyun “Hiçbir şekilde çekim yerine dokunulmamalı, yara bölgesi emilip tükürülmemelidir. Çekimin yapıldığı tarafla 24 saat çiğneme yapılmamalıdır. Çekim sonrası iki-üç saat bir şey yenilmemeli, bu süre dolduktan sonra da mutlaka ılık şeyler tercih edilmeli, çok sıcak, soğuk ve asitli yiyeceklerden uzak durulmalıdır. 48 saat sigara içilmemelidir. Sigara pıhtının bozulmasına ve yara yerinin iltihaplanmasına sebep olabilir. Kanamayı önlemek için çekimden sonraki ilk gün baş yüksekte olacak şekilde yatılmalıdır” dedi. Çekim yerinin mutlaka temiz tutulması gerektiğinin altını çizen Akkoyun “Yara içerisine yemek artığı dolması önlenmelidir. İlk 3-4 gün pirinç, susam gibi taneli yiyecekler yemekten kaçınılmalıdır. Çekimden 24 saat sonra, yumuşak bir diş fırçasıyla bölge hafifçe fırçalanabilir” diye anlattı.