Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Hareketsizliğin kemik sağlığını olumsuz etkilediğini ve özellikle yaşlılarda mikroskobik kırıkların artmasına sebep olduğunu söyleyen beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Dr. Murat Servan Döşoğlu “Salgın döneminde osteoporotik kırıklar ve buna bağlı ameliyat sayıları oldukça arttı. Covid-19 sebebiyle hastaneye gitme korkusu ve ağrıya razı olarak evinde bekleme kararı, teşhisin gecikmesine ve kırığın ilerleyerek omurganın kamburlaşmasına sebep oldu. Oysaki erken teşhisle hastalar hem ağrıdan kurtulabilir hem de geç dönemde oluşabilecek kamburlaşma, duruş ve yürüyüş bozuklukları engellenebilir” dedi.

Covid-19 tedavisinde kullanılan kortizon ilaçlarının da osteoporoz gelişimini tetiklediğine işaret eten Dr. Döşoğlu, “Osteoporoz kırıkları, başlangıçta genellikle bir travma sonrası görülürken, ileri dönemde otururken, yatarken ve hatta dönerken bile oluşabiliyor” diye açıkladı.

Prof. Dr. Hotamışlıgil: Türkiye'de salgın bu yaz bitebilir Harvard Üniversitesi Tıp ve Halk Sağlığı Fakültelerinde Genetik ve Metabolizma alanında çalışma yapan Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, "Türkiye'nin elinde 100-120 milyon doz aşı varsa bu yaz ülkede salgın bitebilir." dedi.