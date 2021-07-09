Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlık tarafından Kovid-19'a karşı toplumsal bağışıklığın sağlanması için 18 yaş üstü nüfusun yüzde 70'inin Kurban Bayramı'na kadar aşılanması hedefleniyor.

Diğer sağlık çalışanlarıyla birlikte aile hekimleri de ülkenin en ücra köşesinde bile aşı olmamış kişi kalmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaygın aşılama konusunda önemli bir tecrübeye sahip aile hekimlerinin, Kovid-19'a karşı yürütülen aşı kampanyasında elde edilen başarıya katkısının önemini vurguladı.

BAKAN KOCA'DAN MESAJ

İşte Sağlık Bakanı Koca'nın paylaşımı:

"37 MİLYON 250 BİN KİŞİ en az bir doz aşısını oldu. Böylece 18 yaş ve üstü nüfusta ilk doz aşısı yapılanların oranı %60’A ULAŞTI. Birinci, ikinci, üçüncü dozların toplam sayısıysa 56 Milyonun üzerinde. Randevu alın, bir an evvel siz de aşınızı yaptırın."

BAKAN KOCA TALİMAT VERMİŞTİ

Bakan Koca'nın aile hekimlerinin emeklerinin karşılıksız kalmaması yönündeki talimatı üzerine Bakanlık yetkilileri yeni teşvik ve ödüllendirme yöntemleri üzerinde çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, normal aşılama programına ek olarak Kovid-19'a karşı aşılamada yoğun mesai harcayan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları, sistemlerinde kayıtlı vatandaşların aşılanma oranı ile birimlerinde yapılan aşılama miktarına göre değerlendirilecek.

Aile hekimliğine kayıtlı vatandaşların ülke ve il ortalamasına göre aşılanma oranlarının yanı sıra yaş gruplarına göre aşılanma başarısı, aile hekimliği çalışanları için performans kriteri olacak.

Uygulamayla aile hekimliği birimlerinin sistemlerinde aşısız birey kalmamasının sağlanması hedefleniyor.

Aile hekimlerinin yüzde 100'e varan çocukluk çağı aşılama başarıları, bu hedefe ulaşmada önemli bir güvence olarak kabul ediliyor.

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