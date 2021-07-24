Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Türk Nefroloji Derneği tarafından gerçekleştirilen CREDİT çalışması, ülkemizde yetişkinlerin yüzde 15,7’sinde kronik böbrek hastalığının bulunduğunu gösteriyor. Buna göre ülkemizde her 6-7 yetişkinden biri böbrek hastası. İleri safhalarında diyaliz ve böbrek nakline ihtiyaç duyulan böbrek sağlığını korumak için birkaç basit tedbir yeterli. Böbreğin en büyük düşmanının gereksiz ağrıkesici kullanımı olduğunu söyleyen uzmanlar “Her başınız, dişiniz ağrıdığında ağrı kesiciye sarılmayın; böbreklerinizden olabilirsiniz” uyarısında bulunuyor. Böbrek fonksiyonlarındaki bozulmanın derecesine göre vücutta başka sağlık sorunları ortaya çıkarabileceğini söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu “Bu problemler içinde en önemlileri hipertansiyon, kalp yetmezliği, kalp ritim bozukluğu, diyabetli hastalarda kan şekeri kontrolünün bozulması, kansızlık, sindirim sistemi bozuklukları, kemik-mineral bozuklukları, sinir sistemi problemleri, kısırlık gelişimidir” dedi. Yeme içmemizi düzenleyerek böbrek hasarının önüne geçmenin mümkün olduğunu belirten Doç. Dr. Atasoyu, böbrek sağlığını korumanın yollarını anlattı:

GÜNDE 8 BARDAK SU İÇİN

Avustralya ve Kanadalı araştırmacılara göre yeterli sıvı tüketimi kronik böbrek hastalığı gelişimi riskini azaltıyor. Geleneksel bilimsel görüşe göre de günlük 1,5- 2 litre su tüketmek sağlık için ideal ancak en doğru miktar için doktora danışılmalı.

AZ OTURUN, ÇOK YÜRÜYÜN

Düzenli olarak yürüyüş, hafif koşu ve bisiklete binmek gibi egzersizler yapmak hem dinç bir bedene sahip olmak hem fazla kilolardan kurtulmak için önemli. Sıcak yaz günlerinde yürümek için sabah ya da akşam serinliğini tercih edin.

KAN ŞEKERİNİZE BAKTIRIN

Diyabet, kronik böbrek hastalığına sebep olan hastalıklar içinde birinci sırada yer alıyor. Diyabete bağlı böbrek hasarının erken dönemde tanınması sonrasında uygulanacak tedaviler sayesinde böbreklerdeki hasar geri döndürülebiliyor veya ilerleme hızı düşürülebiliyor. Risk grubunda yer alan kişilere üç yılda bir uzman bir doktora başvurarak gizli şeker testi yaptırmaları tavsiye edilir. Özellikle orta yaşın üzerindeki kilolu kişilerin düzenli muayene ve kontrolleri ihmal etmemesi gerekir.

KAN BASINCINIZI ÖLÇÜN

Genellikle belirti vermeyen yüksek tansiyon kronik böbrek hastalığına yol açan en önemli faktörlerden biridir. Bazen böbrek hastalığının sonucu olarak da hipertansiyon gelişebilir. Hiçbir şikâyetiniz olmasa da arada bir tansiyonunuzu ölçtürün.

TUZU AZALTIN

Dünya Sağlık Örgütü bir günde alınması gereken tuz miktarının 5 gram olduğunu belirtiyor. Ancak Türkiye’de günde ortalama olarak 18 gram civarında tuz tüketiliyor. Tuz tüketimini azaltmak için tuzluğu yemek masasından kaldırın. Yemeklerinizi baharatlarla tatlandırın. Hazır turşu, konserve ve paketli gıdaların tüketimini azaltın.

TÜTÜNDEN UZAK DURUN

Sigara ve tütün ürünleri böbrek kan akımının azalmasına sebep olur. Böylece böbrekler yeterince süzme yapamaz ve atık maddeler vücutta birikir. Sigara içen kişilerde böbrek kanseri gelişme riski yüzde 50 oranında daha yüksektir.

ELİNİZ AĞRI KESİCİYE GİTMESİN

Doktor reçetesi olmadan ağrı kesici ilaçlar kullanılmamalı. Bu ilaçlar bazen kullanıldıkları doz ve süreyle ilişkili olarak bazen de bunlardan bağımsız olarak böbrek hasarına yol açabilir. Gramajı az görünen ilaçlar yıllar içinde birikerek böbreğe zarar verir. Mesela basit bir ağrı kesici diye günde bir defa alınan ilaç bir yıl içinde böbrekleri etkiler, üç yıl içinde de diyalize kadar götüren olumsuz sonuçlara sebep olabilir.

Böbrek hastaları pandemide evde diyalizi tercih etti Pandemi döneminde diyaliz merkezlerine gitmek istemeyen hastaların evde uygulanan bir tedavi olan periton diyalizini tercih ettiğini söyleyen Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Bölümünden Doç. Dr. Ayça İnci “Periton diyalizi yapan hastalarımız tedavilerine evlerinde devam ettikleri için sosyal izolasyonlarını tam olarak sağlayabiliyor, enfeksiyondan daha rahat korunabiliyor” dedi.

Böbrek hastalığı hafızayı olumsuz etkiliyor İsveç’teki Karolinska Enstitüsünde yapılan bir çalışma böbrek hastası olan yaşlılarda demans riskinin arttığını gösteriyor.