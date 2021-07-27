Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Yaz aylarında ciltteki nem yüzünden deri ve tırnaklarda mantar enfeksiyonlarının arttığını söyleyen dermatoloji uzmanı Dr. Oğuz Küçükçakır “Ayak parmak aralarında, kasık, koltuk altı, boyun bölgelerinde kaşıntılı/ bazen de kaşıntısız kızarıklık, kahverengi, bazen beyaz renkte döküntüler oluşabilir. Mantar tırnaklarda görüldüğünde ise tırnaklarda kalınlaşma, sararma- kararma ve bozulmalara yol açabilir. Yazın mantar ataklarını önlemek için cildin kuru kalmasını sağlamak ve dermatoloğunuzun gerekli gördüğü krem ve ağızdan alınan ilaçlara acilen başlamak gerekir” dedi.

'Kulak temizleme çubuklarının bilinçsiz kullanımı kulak mantarına yol açıyor' Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Muhammed Durna, “Kulak temizleme çubuklarının bilinçsiz kullanımı kulak mantarına yol açıyor. Yaz mevsiminde daha sık görülen terlemeyle birlikte kulağın içinin pamukla tahrişi mantar için uygun zemin hazırlıyor” dedi.