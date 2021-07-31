Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüsle mücadele, delta varyantı etkisiyle zorlu bir sürece yeniden girdi. Dünya genelinin yeni bir sınavdan geçtiği bu dönemde, aşı uygulamaları hayati değer taşıyor. Aşıyla toplumsal bağışıklığın bir an önce sağlanmasıyla koronavirüse karşı kazanım elde edilebilecek. Aşısızların pandemisi olarak adlandırılan bu süreçte Türkiye'deki son durum belli oldu. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de son 24 saatte 22.332 koronavirüs vakası tespit edildi, 79 kişi hayatını kaybetti.

79 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 31 Temmuz'da açıklanan 24 saatlik verilere göre, 22 bin 332 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 79 oldu. Son 1 günde toplam 259 bin 196 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 5 bin 107 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 66,03 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 43,93 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 73 milyon 137 bin 890'a yükseldi.

MUĞLA İLK SIRADAKİ YERİNİ KORUYOR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 87,8 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir takip etti.

ŞANLIURFA AŞIDA SON SIRADA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 39,6 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’nın ardından Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Vaka sayıları hafta sonuna rağmen 20 bin sınırının üzerinde. Bunu tersine çevirmek mümkün. Tedbirlere uyar ve aşı ile bağışıklık kazanırsak, durum lehimize dönecek” dedi.