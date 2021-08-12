Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Yeni teşhis yönteminde Alzheimer şüphesi bulunan kişinin beyin görüntüleri, binlerce Alzheimer hastasının görüntüleri ile karşılaştırılarak kişinin beyninde hastalığa ait belirtilerin olup olmadığı yapay zekâ tarafından ortaya konuyor. Şu andaki teşhis yönteminde uzun zaman alan birden fazla beyin taraması ile teşhis konuyor. Yapay zekâ modelinin çalışması önümüzdeki günlerde İngiltere’de 500 kişi üzerinde denenmeye başlayacak. Araştırmacılar, yeni gelişmenin erken teşhisin önemli olduğu Alzheimer da tedaviye erken başlamak için bir avantaj oluşturacağını söylüyor.

Alzheimer ve Demans Hastalarının diş tedavisi ertelenmemeli! Ağız sağlığı ve diş bakımı, yaş ve cinsiyet fark etmeksizin herkes için büyük önem taşımaktadır. Fakat yaşı ilerlemiş, özellikle alzheimer ve demans gibi hastalıkları yaşayan kişilerde ağız sağlığı daha büyük önem kazanarak, diş tedavileri hastalığın teşhisinden hemen sonra geciktirilmeden bir an önce yapılmalıdır.