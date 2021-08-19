Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korona virüsün yeni ortaya çıkan varyantlarının etkisi sürüyor. Virüse karşı en etkili savunma ise aşı oluyor. Yaşlılar ve kronik hastalığı bulunanlar başta olmak üzere aşılanmayanlar, korona virüse yakalandıkları takdirde hastalığı çok daha ağır geçiriyor.

AŞI VE MASKENİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Covid-19 nedeniyle yoğun bakım servisine alınan hastalarda aşı olmayanlar başı çekiyor. Aşılamada mavi kategoride yani düşük riskli iller arasında bulunan Eskişehir’de de yoğun bakıma alınan vakaların büyük bölümünü hiç aşılanmayanlar ve eksik doz yaptıranlar oluşturuyor. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Birgül Yelken, aşının ve maskenin önemine değinerek, yoğun bakım servislerinin dolu olduğunun altını çizdi.

“MASKE MESAFE VE AŞIYA DİKKAT ETMEMİZ LAZIM”

Aşı yaptırdıktan sonra rehavete kapılarak tedbirleri azaltanlara da uyarılarda bulunan Prof. Dr. Birgül Yelken, “Yoğun bakımlarımız hâlâ doluluğunu koruyor. Yüzde yüz doluluklar devam ediyoruz. Yoğun bakım servisimizdeki Covid-19 vakalarının büyük bir çoğunluğu aşısız hastalar. Aşılı olanlar da dozlarını tamamlayamamış, eksik aşılı hastalar. Aşılı olmak kişisel tedbirlerin azalmasına neden olabiliyor. Toplumda ‘ben aşılıyım’ deyip gezenleri görüyoruz. Hâlâ salgının devam ettiğini unutmamak lazım. Durumu çok ağır seyreden hastalarımızın olduğunu unutmamak lazım. Asla tedbirleri bırakacağımız bir dönemde değiliz. Bu salgınla baş edebilmemiz için bizim maske, mesafe ve aşı konusunda çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. Yoğun bakımlarımız dolu. Yoğun bakım ekipleri çok yoruldu. Eğer insanlar bize yardım etmek istiyorsa, maske, mesafe ve aşıya dikkat etmeleri lazım” diye konuştu.

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