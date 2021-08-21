Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Her yaş grubunda görülebilen önemli problemlerden biri olan burun tıkanıklığının çocuklarda diş çürümesine yol açtığını söyleyen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Selim, burun tıkanıklığının en önemli sebebinin geniz eti olduğunu belirterek “Çocuklukta önemsenmeyen ve burun tıkanıklığı yapan geniz eti, çocuklarda süt dişlerinin çürümesini hızlandırıyor. Yeni çıkan dişlerin diziliminde ve çene gelişiminde problem oluşturuyor. Bununla beraber ilerleyen yaşlarda kalıcı dişlerin de daha çabuk çürümesine sebep oluyor” dedi. Burun tıkanıklığının sadece çocuklar değil, yetişkinlerin diş sağlığı için de tehdit oluşturduğuna işaret eden Doç. Dr. Selim “Büyüklerde burun içerisinde ortaya çıkan burun etleri, sinüzit, alerji ve konka hastalıkları kişiyi ağızdan nefes almaya zorluyor. Bu durum ağız bölgesinin kurumasına tat değişikliklerine ve diş çürümelerine sebep oluyor” diye anlattı. Doç. Dr. Selim, yaz döneminde klima, kış döneminde ise kaloriferlerin ağız kuruluğuna sebep olduğunu bunun da diş sağlığını olumsuz etkilediğini hatırlattı.

'Diş çürüğü tedavi edilmez ise kist oluşabilir' Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Osman Çetin, tedavi edilmeyen çürüklerin dişin köküne kadar ilerleyerek kist oluşmasına sebep olabileceğini söyledi.