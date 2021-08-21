Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Baş ağrısının medikal tedavisinin yanı sıra kolayca ulaşabileceğimiz bazı yiyecekler de baş ağrısı ataklarının başlamasını ya da hafif atlatılmasına yardımcı olur. Ağrı ile mücadelenin en önemli yolu ağrıyı başlamadan durdurmak olduğunu söyleyen Dr. Sıla Gürel düzenli olarak tüketildiğinde baş ağrısına iyi gelen yiyeceklerle ilgili bilgi verdi.

Yeşil yapraklı sebzeler

Migren hastaları ile ilgili yapılan çalışmalarda, hastaların çoğunun düşük magnezyum seviyelerine sahip olduğu, Folik asit ve B6 vitamin takviyesinin migren semptomlarını azalttığını ortaya koyuyor. Ulusal Baş Ağrısı Vakfı, bir Avrupa çalışmasında B2 vitamininin migren sıklığını azaltabileceğini bildiriyor. Bütün bu elementleri ve çeşitli anti-inflamatuar antioksidanları içeren yeşil yapraklı sebzeleri (Ispanak, karalahana, brokoli, roka, maydanoz, salata) tüketmenin migren ataklarının hafifletilmesinde etkili olduğu gösterilmiş.

Yağlı Balıklar

Yağlı balıklar, anti-inflamatuar gıdalar olan omega-3 yağ asitleri EPA ve DHA açısından zengindir. Migren ataklarını yönetmeye yardımcı olduğu gösterilen riboflavin (B2) dâhil olmak üzere B vitaminlerini içerirler. Ayrıca migren hastaları üzerinde yapılan bir çalışma koenzim Q10 ve D vitamini içeren somon balığının migren ataklarının rahatlatılmasında etkili olduğunu gösteriyor.

Fındık

Fındık, kan damarlarını gevşeterek baş ağrısını yatıştıran magnezyum açısından zengindir. Ayrıca, auralı migren ve hormonal dalgalanmalar tarafından tetiklenen migreni kontrol etmeye yardımcı olan E vitamini içerir. Başınız ağrırken yiyeceğiniz, bir avuç badem veya fındık anında rahatlama sağlayabilir.

Muz

Bazı araştırmalar potasyumun daha sağlıklı sinir işleyişine katkıda bulunarak migren ağrısını hafifletmeye yardımcı olabileceğini öne sürüyor. Potasyum, magnezyum, B vitaminleri ve kompleks karbonhidratlar içeren muz baş ağrısına en iyi ilaçtır. Bazen fark etmeden susuz kalmak da baş ağrısına sebep olur. Baş ağrısı susuzluktan kaynaklanıyorsa, bol su içmek ve yüksek su içe-riğine sahip meyveleri tüketmek, baş ağrısıyla savaşabilir.

Acı Biber

Acı biber, beynin trigeminal sinirini uyuşturan ve migren ağrısına sebep olan kimyasalların salgılanmasını engelleyen kapsaisin içerir. Kapsaisin bu özellikleriyle küme tipi ve gerginlik tipi baş ağrılarını hafifletebilir. Ayrıca, tıkanmış sinüslerin açılmasına yardımcı olarak sinüs baş ağrısına iyi gelir.

Tahıllar

Haşhaş tohumu, susam, kabak çekirdeği, ayçiçeği, Chia tohumu gibi yiyecekler iltihapla savaşan omega-3 yağ asitleri ve kan damarı daralmalarını önleyen magnezyum içerdikleri için migren ataklarına iyi gelir. Düşük kan şekeri baş ağrılarını tetikleyebilir. Beyindeki glikojen depolarını destekleyen kinoa, arpa, karabuğday, bulgur, yulaf gibi tam tahıllar, beyindeki glikojen depolarını doldurarak baş ağrısı ağrısını hafifletmeye yardımcı olur. Bir çalışmada, kadınlarda demir eksikliği anemisi ile migren arasında bir ilişki bulunmuştur. Tam tahıllar, E vitamini, B vitaminleri, demir, koenzim Q10, magnezyum ve lif içeren zengin besin maddeleri de sayesinde baş ağrılarını hafifletir.

Kafein

Kafein kan damarlarının genişlemesini sağlayarak baş ağrısını hafifletebilir. Her gün bir iki fincan kahve veya çay içilebilir. Aşırıya kaçmamak gerekir. Fazlası baş ağrısını tetikleyebilir.

Zencefil

Zencefil, baş ağrısı çekenlerin rahatlamasına yardımcı olan doğal bir yağ içerir. Kimyasal haberci serotonini arttırır ve bu da iltihabı azaltır. Bir araştırma zencefil tozunun aurasız akut migren hastalarında baş ağrısı şiddetini önemli ölçüde azalttığını ortaya koymuştur.

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