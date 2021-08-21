Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs, delta varyantı sonrası tekrardan arttırdığı bulaşıcılık hızı ile tehlike saçmaya devam ediyor. Virüsün bu mutasyonunun daha öldürücü ve tehlikeli olduğu bilinirken, vatandaşlar aşı yaptırma konusunda teşvik edilmeye devam ediliyor Bu kapsamda; Türkiye'de son 24 saatte 282 bin 857 Covid-19 testi yapıldı, 19 bin 351 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti. Vaka oranlarının duyurulmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "Maalesef yüksek vaka sayıları yüksek kayıp demek" diyerek aşı olma konusunda çağrı yaptı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı. 21 Ağustos'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 19 bin 351 yeni vaka tespit edildi. Bir günde toplam 282 bin 857 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 13 bin 163 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 73,78 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 56,33 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 88 milyon 443 bin 350’ye yükseldi.

MUĞLA AŞI UYGULAMASINDA İLK SIRADA

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 94,2 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir ve Yalova takip etti.

ŞANLIURFA AŞI SIRALAMASINDA SON SIRADA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 51,2 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Mardin, Gümüşhane, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt takip etti.

'YÜKSEK VAKA YÜKSEK KAYIP"

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hastalığa yakalananların bir bölümü hastalığı ağır geçiriyor ya da kaybediyoruz. Maalesef yüksek vaka sayıları yüksek kayıp demek. Aşımızı yaptırırsak salgına son vermek için harekete geçmiş oluruz. Aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dönelim" dedi.

İngiltere'de nüfusun yüzde 94'u koronaya bağışıklık kazandı İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi, ülke nüfusunun yüzde 94'ünün koronavirüse karşı bağışıklık kazandığını bildirdi.

Koronavirüs hastası: “Yaşıma güvendim, aşı olmadım, salgını ciddiye alın” Koronavirüs yüz binlerce can almasına rağmen aşı olmayı erteleyen 36 yaşındaki Emrah Koç, hastalığa yakalanınca yaşadıklarını hastane odasında anlattı. Koç, “Aşı olmadım, yaşıma güvendim. Toplumdaki, sosyal medyadaki kanı maalesef. Geldiğimde durumum çok kötüydü, yaşa bakmıyor kesinlikle aşı olmalarını tavsiye ediyorum, Salgını çok ciddiye alsınlar” dedi.