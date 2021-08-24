Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genetik faktörlerin önemli etkisi olduğu bilinen çocuklarda böbrek taşının, özellikle böbrek taşı kuşağında bulunan ülkemiz açısından ayrı bir önemi olduğunu söyleyen Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Şafak Karaçay “Bebek ve çocuklarda böbrek taşı, sık gördüğümüz bir rahatsızlık. Her yüz çocuktan beşinde görülüyor” dedi. Özellikle bebeklik döneminde, bebekte huzursuzluk, kabızlık ya da ağlama nöbetlerinde böbrek taşından şüphe edilmesi gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Karaçay “Buna bağlı olarak gerekli laboratuvar incelemelerin yapılması gerekir. Daha büyük olan ve ağrılarını tarif edebilen çocuklarda ise ağrı, idrarda kırmızı ya da pembe renk değişiklikleri, hematüri dediğimiz idrarda kan hücrelerinin görülmesi gibi durumlar uyarıcı olmalı. Çocuğunuzun idrarının rengine dikkat edin” diye konuştu. Taşın boyutu 5- 6 milimetrenin üstüne çıkan çocuklarda cerrahi girişim ihtiyacı olduğunu bildiren Doç. Dr. Karacay, bu taşların idrar yollarından kendiliğinden düşmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Baş ağrısı ile gitti böbrek nakli oldu Baş ağrısı ile başvurduğu hastanede böbrek hastası olduğunu öğrenen Gökhan Gülen ağabeyinden alınan böbrekle sağlığına kavuştu.