Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük vaka tablosunda ülkedeki koronavirüs salgınındaki durumun vehametini koruduğu görüldü. Bu kapsamda tabloda, Türkiye'de son 24 saatte 297 bin 68 Covid-19 testinin yapıldığı, 19 bin 616 kişinin testinin pozitif çıktığı, 257 kişinin ise hayatını kaybettiği görüldü.

257 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 26 Ağustos’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 19 bin 616 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 257 oldu. Bir günde toplam 297 bin 68 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 15 bin 205 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 76,12 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 58,23 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 91 milyon 747 bin 545’e yükseldi.

AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA, SON SIRADA ŞANLIURFA VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 94,2 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Antalya takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 54,9 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Gümüşhane, Mardin, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Batman, Bayburt ve Iğdır takip etti.

"ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPMAYACAK MIYIZ?"

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün 217 olan vefat sayısı bugün 257. Vaka sayısı 20.000 sınırında. Elimizden gelen her şeyi yapmayacak mıyız? İlk doz aşısını erteleyen omuz versin. İkinci dozu ihmal eden randevu alsın. Dışarı çıkan kurallara uysun. Bu tablo burada çok uzun kaldı" dedi.

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