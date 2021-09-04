Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Bu yıl okula başlamak hem çocuklar hem de büyükler için tarifsiz bir heyecanın yanında biraz kaygı ve korkuyu da içinde barındırıyor. Uzmanlar, virüs tehdidi altında başlayan yeni eğitim ve öğretim döneminde, çocukların kaygı düzeyini yükseltmeden güvenli bir ortamda eğitim alabilmelerini sağlamanın anne babaların elinde olduğunu söylüyor. Özellikle anne babasıyla çok zaman geçiren, çok korunan ve okul öncesi dönemde yeterince sosyalleşme fırsatı olmamış çocukların aileden uzak kaldıklarında dünyayı tehlikeli bir yer olarak algıladıklarını söyleyen Uzman Klinik Psikolog Neil Serem Yılmaz, çocuğun okul hayatına hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle sıraladı:

OKULA HAZIRLANIRKEN ‘SAKİN’ OLUN

Okulun ilk günü her zamankinden biraz daha erken kalkıp çocuğunuzla birlikte sakin bir hazırlık süreci geçirin. Günlük rutinin dışında çok farklı hazırlıklar yapmak çocuğunuzun kaygısını pekiştireceği için sabah normal bir gün gibi birlikte kahvaltı edin.

KENDİNİ ‘GÜVENDE’ HİSSETTİRİN

İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde kalabalık ortamda hastalığın bulaşabileceği endişesi çocuklarda kaygıya sebep olabilir. Çocuğa ‘Evet biz çok uzun zamandır evdeydik, hiç kalabalığa girmedik ama artık bak aşılarımızı olduk. Öğretmenler de tedbir aldı, okul güvenli bir yer’ şeklinde açıklama yapmak çocuğu sakinleştirecektir.

KORKUTAN UYARILARDA BULUNMAYIN

Okul, eğitime yeni başlayan çocuklar için bir bilinmezliktir. Sorunun daha da şiddetlenmemesi için Covid-19 ile ilgili ürkütücü uyarılar yapmayın. Virüsle ilgili uyarıların yapılmasını öğretmenlere bırakın. Ona, ‘evet dikkat etmeni gerektirecek bazı şeyler olacaktır, öğretmenin okula gidince sana anlatacak’ şeklinde bir cümleler yeterli olacaktır. Anne babaların aklında ‘Tek başına okulda nasıl kalacak?’, ‘Ya hastalık kaparsa, ellerini bir yere sürmez umarım!’ şeklinde soru işaretleri var. Kaygılarınızın çocuğa geçmemesi için önce siz bu tip negatif ve korkutucu kaygılarınızı kontrol altında alın.

ÖNCE VEDALAŞIN SONRA AYRILIN

Okulun ilk günü sıklıkla yapılan en temel hata, ağladığında ve ebeveynlerinden ayrılmak istemediğinde ‘içeride alışır’ düşüncesiyle onu yalnız bırakmak oluyor. Okulun ilk günü kendini rahat hissedinceye dek çocuğunuza eşlik edin. Eğer hazır olmazsa tek başına bırakmayın veya ona haber vermeden, vedalaşmadan okuldan ayrılmayın. Hemen alışmadıysa sorun etmeyin. Okulun özellikle ilk birkaç haftasının adaptasyon süresi olduğunu unutmayın. Paniklememek, suçlayıcı, yargılayıcı ifadeler kullanarak çocuğun motivasyonunu düşürmemek ve onu desteklemek çok önemlidir.

MOTİVE EDEN CÜMLELER KURUN

Okulun ilk günü çocuğunuza ‘olumlu’ ve ‘yapılandırıcı’ cümleler kurmanız son derece önemli. ‘Hani sen harfleri öğrenmeye başlamıştın ya bak artık hepsini öğrenebileceksin’, ‘ Sen parkta yeni arkadaşlarım olsun istiyordun ya okulda yeni arkadaşların olacak’ şeklinde motive eden cümleler kurarsanız, çocuğunuz okul kaygınızı daha kolay atlatacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Okullarımızı açık tutmakta kararlıyız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gerekli tüm tedbirleri alarak çocuklarımızı pazartesi günü okullarla buluşturacağız. Okullarımızı açık tutmakta, çocuklarımıza en iyi eğitimi öğretimi vermekte kararlıyız" dedi.

Çocuklar ve okul toplum için risk değil Geçtiğimiz yıl okullarını açık tutan ülkelerde vaka oranlarının, okullara bağlı olarak artmadığını vurgulayan uzmanlar, eğitimin devam edebilmesi için toplumun aşılama ve kişisel tedbirlere özen göstermesi gerektiğini söylüyor.