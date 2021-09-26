Türkiye Gazetesi

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Antibiyotiklerin doktorun uygun görmesi durumunda vücuttaki bakterilerle savaşmak üzere kullanıldığını söyleyen enfeksiyon hastalıkları ve mikrobiyoloji uzmanı Dr. Songül Özer, bazı kişilerin antibiyotiğin aşıdan koruduğunu düşünerek aşı olmadığını belirterek “Covid-19 bir virüs. Vücutta hastalık yapan başka bir mikroorganizma olan bakterileri öldüren antibiyotiklerin, virüsler üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Bu yüzden Covid-19’u engellemek için antibiyotik kullanmak işe yaramaz” dedi.

Antibiyotik kullanan bir grup insanın da Covid-19 aşısı olmaktan çekindiğini hatırlatan Dr. Özer “Antibiyotik kullanmak bağışıklık sistemini baskılamaz. Antibiyotiği gerekli olduğu zamanlarda kullanmalısınız. Covid-19 aşısının antibiyotikle hiçbir ilgisi yoktur. Antibiyotik kullanan kişiler de aynı anda Covid-19 aşısı yaptırabilir” diye anlattı.

Yumurtada, ette, sütte antibiyotik kalıntılarına dikkat Hayvancılıkta bilinçsiz ve kontrolsüz antibiyotik kullanımının, bu hayvanlardan elde edilen süt, et ve yumurta gibi gıda maddelerinde antibiyotik kalıntılarına sebep olduğunu söyleyen Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Arş. Gör. Eda Balcı, “Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklamasına göre vücutta biriken bu kalıntılar başta kanser olmak üzere birçok hastalığın gelişmesine zemin hazırlıyor” dedi.

Koronavirüs tedavisinde antibiyotik gereksiz ABD’de yapılan yeni bir araştırmada, antibiyotiğin koronavirüs tedavisinde iyileştirici rolü bulunmadığı, kullanılmasının gereksiz olduğu iddia edildi.