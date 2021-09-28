Türkiye Gazetesi

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Bitkisel ve kimyasal alerjenlerle, Hepatit B ve C virüsleri, sabun, deterjan, lateks eldiven kullanımının egzamayı tetiklediğini belirten eczacı Hasan Tahsin Arslan “Çamaşır suyu gibi ürünler, diyabet ve kemoterapi ilaçları, beta blokerler, lityum içeren antidepresanlar ve bazı antibiyotikler vücudu doğrudan etkilemesi sebebiyle sedef ve egzamayı tetiklerler. Egzama hastasının giydiklerine de dikkat etmesi, yünlü ve polyester kıyafetlerden uzak durarak pamuklu giyecekleri tercih etmesi gerekir” diye konuştu.

Egzamanız varsa şekeri azaltın Ciltte kuruluk, kaşıntı, pullanma, kızarıklığa sebep olan egzama, birçok insanın kâbusu.

Egzamaya sıra dışı tedavi: Cilt bakterileri Bilim adamları, çoğu kişinin derdi egzamaya karşı sıra dışı bir tedavi yöntemi üzerinde çalışıyor. Araştırmacılar, egzamayı faydalı cilt bakterileriyle alt etmeyi planlıyor.