Türkiye Gazetesi

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Çorum’da yaşayan sınıf öğretmeni Orhan ve Aylin Dağdelen çiftinin bebekleri gebelik zehirlenmesi sebebiyle 30 haftalık dünyaya geldi. 950 gram ağırlığında ve 35 santimetre boyundaki Kerim bebeğin hayat mücadelesi o an başladı.

İki ay boyunca bebeklerini kucaklarına alamayan Dağdelen ailesinin mücadelesi Kerim kuvözden çıktıktan sonra da devam etti. Anne Aylin Dağdelen yaşadıkları süreci günlüğünde kaleme alırken baba Orhan Dağdelen de prematüre bebek sahibi ebeveynlere yol göstermek için eşi ve kendi tecrübelerini “Minik Savaşçı Bir Prematürenin Güncesi” adını verdiği kitapta topladı.

Kerim’in 71 gün kuvözde kaldığını anlatan Orhan Dağdelen, bebek yoğun bakımdaki anne babaların çaresizliğini görünce kitap yazmaya karar verdiğini “Hikâyemizi anlatırken diğer ailelere de yol gösterici olmak istedik” dedi.

Covid-19’da prematüre doğum riski ABD’de California Üniversitesindeki araştırmacılar, hamilelik sırasında Covid-19’a yakalananlarda prematüre doğum ihtimalinin normalden çok daha yüksek olduğunu tespit ettiler.

Prematüre bebek 2 ayda E.coli, sepsis ve Covid-19 geçirdi İngiltere’de 15 hafta erken dünyaya gelen prematüre bebek 2 ayda E.coli, sepsis ve Covid-19 geçirdi.

Prematüre bebekler için akıllı yatak: Ateş ölçüp uyarıda bulunuyor İngiltere’de Nottingham Trent Üniversitesi’ndeki uzmanlar, merkezi Chesterfield’da bulunan Rober Ltd şirketiyle birlikte prematüre bebekler için akıllı yatak geliştirdi. Yatak, bebekleri ideal sıcaklıkta tutuyor ve sağlık problemleri doğmasını önlüyor.