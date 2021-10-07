Türkiye Gazetesi

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Cerebral Palsy Türkiye-Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı tarafından yürütülen “Serebral Palsi’de Enerji Dolu Bir Adım- Beslenmeden Olmaz” projesine destek veren Düvenci, kurucusu olduğu Taş Kâğıt Makas Atölyesinin Instagram hesabında çocuk nörolojisi uzmanı Prof. Dr. Burak Tatlı’yı ağırladı. Yayında kendi tecrübelerini paylaşan Düvenci, Prof. Dr. Tatlı ile birlikte anne babalardan gelen soruları da cevapladı.

2011 yılında doğan kızı Melisa’nın Serebral Palsi teşhisi almasının ardından kızının sağlığı için büyük bir mücadele veren Ceyda Düvenci, doğru beslenmenin fizyoterapi kadar önemli olduğunu belirterek “Çünkü bu çocuklar çiğneme, yutma gibi zorluklar yaşadıklarından yeterince beslenemiyor. Bu da onların kas güçlerinin zayıflamasına dolayısıyla da hareket kabiliyetlerinin kısıtlanmasına yol açıyor. Biz de Melisa ile bu konuya dikkat çekmek için Beslenmeden Olmaz Projesi’ne destek verdik” dedi.

Erdoğan talimat verdi, Serebral palsi hastası Yaren'in yüzü güldü Adıyaman'da doğum sırasında oksijen gitmediği için beyni hasar gören ve yürüme güçlüğü çeken, halk arasında beyin felci olarak da bilinen serebral palsi hastası 12 yaşındaki Yaren Coşkun, günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla hayalini kurduğu robotik cihaza Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde kavuştu.

Serebral palsili çocuklar iyi beslenemiyor Türkiye’de her yıl altı binden fazla bebekte görülen serebral palsi hastalarının iyi beslenemediği bildirildi.