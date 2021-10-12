Türkiye Gazetesi

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Dünyadaki 38 ülkenin beslenme alışkanlıklarını inceleyen yeni bir araştırma, en sağlıklı ve en sağlıksız diyetlere sahip ülkeleri ortaya çıkardı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün verilerinden elde edilen bilgilere dayanarak gerçekleştirilen araştırma, Türkiye'nin en yüksek kalori alımında İrlanda, ABD ve Belçika’dan sonra dördüncü sırada olduğu belirlendi. Türk insanı günde ortalama 3.711 kalori tüketiyor. Günlük kalori tüketimi en düşük ülke ise, 2.705 ile dünyanın en sağlıklı diyetine sahip olan Japonya. Yüksek kalori tüketimi obeziteyi, kalp ve damar hastalıklarının artışını da gündeme getiriyor.

GÜNLÜK KALORİNİN YARISI TAHILLARDAN

Araştırmaya göre Türk insanının günlük kalorisinin neredeyse yarısı tahıllardan geliyor. Türk insanı tahıl tüketiminde dünya şampiyonu. Ülkemizde günlük tüketilen yiyeceklerin yüzde 42’sini ekmek, pirinç, makarna, mısır, irmik oluşturuyor. Buna karşılık üç tarafımız denizlerle çevrili olmasına rağmen Türkiye balık ve diğer deniz ürünlerinin tüketiminde ilk 10 içine giremiyor. Ülkemizde et, balık ve deniz ürünleri tüketimi genel gıda tüketiminin içinde yüzde 4,4’lük bir oran oluşturuyor. Türkiye taze sebze meyve tüketim miktarı açısından 7. sırada yer alıyor. Türk insanının yediklerinin yüzde 10,1’ni taze sebze ve meyve oluşturuyor.

Sadece kalori hesabı yapmak kilo vermeye engel Özellikle kilo vermek isteyenlerin çok sık kullandığı “kalori hesabı”nın tek başına sağlıksız bir yöntem olduğunu belirten Uzman Diyetisyen Merve Terzi, öğünlerde sadece kalori hesabına göre alınan sağlıksız besinlerin kalori miktarı az olsa bile “boş” olduğundan kilo alımına sebep olduğunu söyledi.

Bu bitki kansere geçit vermiyor! Besin değeri yüksek, kalorisi düşük Diyetisyen Cansu Arslan, Işkın bitkisinin birçok hastalığa karşı olan faydalarının yanı sıra kanseri önleyici etkileri de olduğunu söyledi.