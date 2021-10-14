Türkiye Gazetesi

ABD’de koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan ve üçüncü doz olarak da bilinen güçlendirici aşılar üzerine yeni bir araştırma gerçekleştirildi.

GÜÇLENDİRİCİ DOZLARIN ETKİLERİ İNCELENDİ

ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı biyomedikal ve halk sağlığı alanlarında araştırmalar yapan Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, ülkede onaylanan adenovirüs temelli tek doz Johnson & Johnson, mRNa temelli iki doz Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarının güçlendirici dozlarının etkileri incelendi.

KARŞILAŞTIRMA VE EŞLEŞTİRME UYGULANDI

458 yetişkin üzerinde yapılan “karıştırma ve eşleştirme" çalışmasında, kişiler her kombinasyon uygulanarak çeşitli aşıların güçlendirici dozlarını aldı. Tek doz olarak uygulanan Johnson and Johnson aşısını olanlar ikinci doz olarak Pfizer-BioNTech veya Moderna aşısı olurken, İki doz mRNA aşısı olanlar, üçüncü doz olarak ya yeniden mRNA ya da Johnson & Johnson aşısı uygulandı.

EN YÜKSEK ANTİKOR SEVİYESİNE SAHİP

Ulusal Sağlık Enstitüleri, güçlendirici dozlarını olan kişilerin iki ila dört hafta sonra antikor seviyeleri ölçülürken, güçlendirici doz olarak Pfizer-BioNTech ve Moderna aşısı olan kişilerin en yüksek antikor seviyesine sahip olduğu belirtildi. Çalışmada ayrıca Moderna veya Pfizer-BioNTech aşısı olan kişilerin üçüncü doz olarak iki aşıyı da tercih edebileceği aktarıldı.

“FARKLI AŞILARI OLMA STRATEJİLERİ AVANTAJLAR SUNABİLİR”

Araştırmacılar, "Bu veriler, bir aşının güçlendirici olarak onaylanması veya yetkilendirilmesi durumunda, birincil Covid-19 aşılama rejiminden bağımsız olarak bir bağışıklık tepkisinin oluşacağını gösteriyor" derken, "Farklı aşıları olma stratejileri, mevcut aşılarla elde edilen korumanın genişliği ve uzun ömürlülüğü açısından avantajlar sunabilir" şeklinde konuştu.

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