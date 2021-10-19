Türkiye Gazetesi

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Dünya Sağlık Örgütünün kişi başına günlük tüketilen şeker miktarının 50 gramı geçmemesi konusunda açıklama yaptığını söyleyen Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, ülkemizde tuz tüketimi gibi şeker tüketiminin de sınırların çok üzerinde olduğunu belirterek “Türkiye sağlıklı şeker tüketiminin iki katından fazlasını günlük olarak tüketiyor” dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Türkiye Şeker Tüketimini Azaltma Rehberi’nin bu konuda farkındalık oluşturacağını ifade eden Prof. Dr. Erk “Rehberde; ambalajlı gıdalarda, toplu beslenme yapılan yerlerde ve şekerli gıda üreten yerlerde kullanılan şeker miktarının, 2025 senesine kadar kademeli olarak yüzde 10 azaltılmasının planlandığı belirtiliyor. Biz de vakıf olarak bu hedefin destekçisiyiz” açıklamasını yaptı.

EN ÇOK ÇOCUK SAĞLIĞINI ETKİLİYOR

Şeker ve şeker ilave edilmiş yiyeceklerin fazla miktarda tüketiminin başta obezite olmak üzere kardiyovasküler hastalıklara, böbrek hastalıklarına, diş çürüklerine, bazı kanser türlerine, Tip 2 diyabete ve bazı metabolik problemlere sebep olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Erk “Şekerli gıdalar en çok çocukların sağlığını etkiliyor. Yapılan araştırma sonuçları, ülkemizde 1,8 milyondan fazla çocuğun obez olduğunu çarpıcı bir şekilde gösteriyor. çocuklarımızın geleceği için bu rehberin uygulanmasına sahip çıkmalıyız” diye konuştu.

Türkiye’nin şekeri düşüyor: Türkiye Şeker Tüketimini Azaltma Rehberi yayınlandı Sağlık Bakanlığı’nın 2025 yılına kadar ambalajlı gıdalar ve şekerli gıdalar üretilen yerlerde dahil olmak üzere şeker miktarının yüzde 10 azaltılmasını planladığı Türkiye Şeker Tüketimini Azaltma Rehberi’ni yayınlandı.