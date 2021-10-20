Türkiye Gazetesi

İlk olarak İngiltere’de tespit edilen ve daha bulaşıcı olduğu belirtilen koronavirüsün yeni varyantı İsrail’de tespit edildi.

İSRAİL’DE TESPİT EDİLDİ

Ülke Sağlık bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Avrupa'da bir dizi ülkede keşfedilen AY 4.2. varyantı İsrail'de tespit edildi" denildi.

AVRUPA'DAN GELMİŞ

Bakanlık, taşıyıcının Avrupa'dan gelen 11 yaşındaki bir çocuk olduğunu belirterek, vakanın Tel Aviv'deki Ben Gurion havaalanında tespit edildiğini sözlerine ekledi.

KARANTİNAYA ALINDI

Bakanlık, çocuğun karantinaya alındığını ve başka herhangi bir temaslı vaka tespit edilmediğini söyledi.

BİN 487 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Ağustos sonu ve Eylül başında günlük vaka sayısı günlük 11 bini aşarken, yetkililer, enfeksiyonlarla mücadele kapsamında Pfizer-BioNTech aşısının üçüncü dozunu vatandaşlara uygulamak için kampanya başlattı. Çarşamba günü, yetkililer ülkede bin 487 yeni vaka bildirdi.

“EN BULAŞICI TÜR OLABİLİR”

İngiltere’de bilim insanları, ülkede Covid-19 vakalarının artmasından sorumlu olan ve dünyada baskın tür haline gelen Delta varyantından daha bulaşıcı olabilen yeni bir varyantı izlediklerini açıklamıştı.

AY 4.2 adı verilen varyantın halihazırda Birleşik Krallık vakalarının neredeyse yüzde 10'unu oluşturduğu belirtilirken, Cambridge'deki Wellcome Sanger Enstitüsü'nde Covid-19 Genomik Girişimi direktörü Jeffrey Barrett ve University College London Genetik Enstitüsü müdürü Francois Balloux, AY 4.2'nin dünyada baskın tür olan Delta varyantından yüzde 10 ila 15 daha bulaşıcı göründüğünü söylemişti.

Balloux, ön kanıtlar doğrulanırsa, AY.4.2'nin pandeminin başlamasından bu yana en bulaşıcı koronavirüs türü olabileceğini söylerken, “Ancak bu aşamada dikkatli olmamız gerekiyor. Britanya varyantın bu şekilde çıkış yaptığı tek ülke ve artmasının şansa bağlı bir demografik olay olduğunu yine de göz ardı edemem" diye konuşmuştu.

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