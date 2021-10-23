Türkiye Gazetesi

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Son günlerde özellikle kreş ve ilkokullarda ishal ve kusma vakalarında artış gözleniyor. Bu şikâyetlerin büyük oranda Rota Virüs enfeksiyonundan kaynaklandığını söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yasin Karataş, temizlik ve mesafe kurallarına dikkat edilmezse bir salgın yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Hastaların bazılarının ishal ve kusma ile gelirken, bazen bu belirtilere yüksek ateşin de eşlik edebildiğini aktaran Dr. Karataş “Bu da aileleri korona korkusu ile doktora yönlendiriyor. Özellikle mevsim gereği Rota Virüs uyandı, diğer bakteriyel ishaller de en çok temasla bulaşıyor. Yaşadığımız pandemi ortamını da göz önünde bulundurarak sosyal mesafeye ve kişisel hijyene özen göstermek önem taşıyor” dedi.

BESLENMEYE DİKKAT!

İshal ve kusması olan çocuğun beslenmesine de dikkat etmek gerektiğini hatırlatan Dr. Karataş “İshal olan çocuklarda tuz kaybı çok fazladır ve bunu yerine koymak için aşırı tuz vermek yanlıştır. Hazır ayranın tuz oranı idealdir. Tuzun vücut tarafından emilebilmesi için gerekli şekerin meyve suyundan değil meyveden alınması gerekir” diye anlattı.

Rota virüsü nedir? | Rota nasıl bulaşır? | Rota virüs enfeksiyonu belirtileri, tedavisi Sağlık sorunları her yaştan bireyin karşı karşıya kalması muhtemel hayati ve olağan bir durumdur. Özellikle bulaşıcı hastalıklar çok can sıkıcı olup çocuk yaşlarda metabolizmayla ciddi savaşa girebilir. Tüm bunların ekseninde hastalıklar artmaya devam ediyor. Yeni yeni hastalık riskleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Bu hastalıklardan yakın zamanda en çok karşı karşıya kalınan ise çocukların ishal problemini ortaya çıkaran rota virüsü. Bu virüsle karşı karşıya kalan çocukların ebeveynleri internette sık sık "Rota virüsü nedir? Rota nasıl bulaşır? Rota virüsü belirtileri nelerdir?" şeklinde aramalar gerçekleştirerek. Bu virüsle savaşmanın yollarını arıyor. Peki Rota virüsü nedir? Rota nasıl bulaşır? Rota virüsü belirtileri nelerdir? İşte rota virüsü ile ilgili tüm merak edilenler...