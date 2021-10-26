Türkiye Gazetesi

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ABD’de Mart 2021’de, 12-15 yaş arasındaki çocuklarla yapılan bir araştırmada, aşının Covid-19'u önlemede yüzde 100 etkili bulunduğunun gösterildiğini söyleyen çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Dr. Seda Günhar “Günümüzde özellikle ergenler arasında artan bir hızda koronavirüs vakaları görülüyor ve Sağlık Bakanımızında belirttiği gibi bu grup ev içi bulaşmada önemli bir rol oynuyor. Çocukların şikâyetleri olmadan da virüsü diğer insanlara bulaştırabilmesi sebebiyle, 12 yaş üstüne aşı uygulaması virüsün toplumda yayılımını azaltacaktır. 12- 15 yaş arası 2260 ergenin dâhil edildiği bir çalışmada 2. doz aşıdan sonra Covid-19’a karşı antikor oluşumunun 16-25 yaş grubundan daha iyi olduğu gösterilmiş. Ergenlerin aşılanması pandemiden çıkışın en önemli kapılarından biri” dedi.

MIS-C’Lİ ÇOCUKLARA 90 GÜN AŞI YAPILMAMALI

Covid-19 enfeksiyonu sonrası çocukları tehdit eden en önemli sağlık problemi MIS-C olarak adlandırılan Multisistem İnflamatuar Sendromu. Bu tablonun 21 yaşından küçük kişilerde Covid-19 enfeksiyonundan 2-6 hafta sonra ortaya çıktığını, hastalarda yoğun bakım ihtiyacı hatta ölümle sonuçlanan son derece tehlikeli bir durum olduğunu hatırlatan Dr. Günhar “Bu sebeple Covid enfeksiyonunun yanı sıra enfeksiyon sonrası durumlar için de aşı ile korunabilmek 12 yaş üstü çocuklar için önemli bir imkân olarak düşünülmelidir. Ancak MIS-C geçiren çocuklarda çok yüksek antikor titreleri oluştuğu için hastalığa teşhis konulma tarihinden sonraki 90 gün boyunca Covid-19 aşısının ertelenmesini tavsiye ediyoruz” diye açıkladı.

İngiltere’de çocuklara “Lütfen aşı olun” mektubu İngiltere’de 12-15 yaşlarındaki çocuklarda Covid aşısı yaptıranların oranının düşük olması endişeye yol açtı.

Sağlık Bakanlığı’ndan “Bebek ve Küçük Çocuk Beslenme Programları" genelgesi Sağlık Bakanlığı tarafından çocuk sağlığının korunması, hastalıkların azaltılması ve bebek çocuk ölümlerinin önüne geçilmesi için hazırlanan “Bebek ve Küçük Çocuk Beslenme Programları" konulu genelge 81 ilin sağlık müdürlüğüne gönderildi.