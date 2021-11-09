Türkiye Gazetesi

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Kanser ülkemizde ve dünyada ölüm sebepleri arasında ikinci sırada yer alıyor. Dünyada yaklaşık her 6 ölümden biri kanser yüzünden meydana gelirken bu sayının ülkemizde her 5 ölümden biri olduğunu söyleyen Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Dinçer, kanserden ölümlerin yaklaşık üçte birinin önlenebileceğine dikkat çekti. Türk Tıbbi Onkoloji Derneğinin düzenlediği 8. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi’nin basın toplantısında kanserden korunma metotları ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Dinçer “Kanserin bir bölümü genetik sebeplerden meydana gelse de önemli bir bölümü hayat tarzı ve beslenme ile ilişkilidir. Bilimsel veriler tütün kullanmak, fazla kilolu olmak, meyve ve sebzeyi az tüketmek, az hareket etmek ve alkol kullanmanın kanser riskini artırdığını gösteriyor. Tütün kullanımı kanser için en önemli risk faktörüdür ve kanser ölümlerinin yaklaşık yüzde 22’sinden sorumludur. Çağın hastalığından korunmak için bunlardan uzak durmak hastalık riskini düşürür” dedi.



8. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi basın toplantısı

TEK HAPLA KORUMA

Son dönemdeki hedefe yönelik tedavilerle ilgili yeni kanıtların ortaya çıktığını anlatan Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Bir Önceki Dönem Başkanı Prof. Dr. Serdar Turhal “Bu grup ilaçları, kanseri tamamen çıkarılan kişilerde, ameliyat sonrası süreçte, koruma amaçlı olarak kullanabileceğimize yönelik elimizde delil yoktu. Ama son kongremizden bu yana bu tedavilerin, mesela akciğer kanserinde uygun moleküler genetik bozukluk varsa hap şeklinde verilen bir ilaçla ve hiç kemoterapiye gerek kalmadan, mikroskopik düzeydeki kanserin yok edilebildiği gösterildi” diye konuştu.

AKILLI İLAÇ KOKTEYLİ

Akıllı ilaçlarla daha etkili, uygun ve az yan etkileri olan ikili tedaviler tasarlanabildiğini bildiren Prof. Dr. Turhal “Akıllı ilaç tedavilerinin kombinasyon hâlinde kullanılması ile ilgili tecrübelerimiz her geçen gün artıyor. Bu arada artan bir hızla yeni hedefe yönelik tedaviler bulunuyor, klinik deneyleri tamamlanıyor ve hastalarda kullanımı için onay alınıyor. Hedefe yönelik tedavi ilaçları 30’un üzerinde kanser türünde 277 ilaca ulaştı ve yaklaşık dört kat artmış oldu. Bu da geleceğe yönelik olarak bireyselleştirilmiş tedavilerin daha yaygın ve yetkin bir şekilde yapılabileceği konusundaki beklentilerimizi artırıyor” dedi.

ERKEKLERDE AKCİĞER, KADINLARDA MEME KANSERİ

Ülkemizde erkeklerde görülen en sık üç kanserin sırasıyla; erkeklerde akciğer, prostat ve kolon kanseri olduğunu, kadınlarda ise en sık meme, tiroit ve kolon kanseri görüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Dinçer, kanserin temel tedavisinin kemoterapi olduğunu söyledi. Kemoterapinin kanser hücrelerinin yanında vücudun hızla çoğalma kabiliyetine sahip kan, bağırsak, mide döşeyici epitel hücreleri saç ve kıl hücrelerini de etkilediğini bildiren Prof. Dr. Dinçer, son dönemde hedefe yönelik tedaviler olarak adlandırılan ve sadece kanser hücrelerini etkileyen vücudun normal vücut hücrelerine dokunmayan ilaçların devreye girdiğini hatırlattı. Son on yılda immüno-terapi ajanlarının da kullanıma girmesiyle birlikte medikal onkolojinin tümöre karşı elinin daha da güçlendiğine dikkat çekti.

BAĞIŞIKLIĞIN FRENİNİ PATLATAN İLAÇLAR

Kanser hücresinin vücutta çoğalmasının sebeplerinden birinin de bağışıklık sisteminin yanıltılması olduğunu söyleyen Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Özlem Sönmez “Vücudun savunma sistemi hücreleri olan T hücreleri aktif olsa bile bazen kanserli hücreden, saldırısını frenleme yönünde sinyaller alıyor. Bu durumda bağışıklık hücreleri kanserli hücreyi öldürmüyor ve geri çekiliyor. Bu sebeple frenlenmeyi ortadan kaldıran ve “immün kontrol noktası inhibitörleri” olarak isimlendirilen ilaçlar geliştirildi. CTLA-4, PD-1, PD-L1 başta olmak üzere çok sayıda immün kontrol noktası molekülü tanımlandı. Bu ilaçlardan olan İpilumumab, pembrolizumab, nivolumab, atezolizumab, durvalumab’ın akciğer kanseri tedavisinde kemoterapi ile birlikte veya tek başına kullanılabiliyor” dedi.

ABD yayınladı: Kan testi ile kanser tespit edilebilir ABD’de Mayo Clinic, 50’den fazla kanserin kan testi yoluyla tespit edilebileceğine yönelik yeni bir çalışma yayınladı. Kanser’de erken teşhisin önünü açan ve 6 bin 600 kişi üzerinde yapılan çalışmada testin yüzde 1’den daha az hata ile kanseri tespit edebildiği belirtildi.

Kısırlık ve kanser yapıyor! Fast food ürünlerinde zehirli kimyasallar bulundu Yapılan bir araştırmada fast food gıdalarının sadece kolesterol, yüksek kalori ve karbonhidratlar olmadığını ortaya koydu. ABD’li bilim adamları, ünlü markaların hamburger, pizza ve dürüm gibi ürünlerinin çoğunda flatat adı verilen toksik kimyasallar buldu. Bu maddelerin ise kanser, kısırlık, tiroid yetmezliği gibi sağlık sorunlarına yol açtığı konusunda uyarı yapıldı.