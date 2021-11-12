Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu | ANKARA

Koronavirüse karşı yapılan aşılama, son aylarda sürekli düşüyor. Günlük 1,5 milyon doz kapasite olmasına rağmen, son iki haftadır aşılama hafta sonları 60 bin, hafta içi ise günlük 160-180 bin seviyesine kadar indi. Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de en az iki doz aşısını yaptıranların toplam nüfusa oranı yüzde 60’a ulaştı. Ancak giderek yavaşlayan aşılama, son altı ayın en düşük seviyesine geriledi. Yapılan aşıların artık büyük bir bölümünü ise ikinci ve üçüncü doz aşılar oluşturuyor.



Çift doz BioNTech aşısı olan 18 yaş ve üstündekilere hatırlatma dozu uygulaması başladı

GÜNLÜK 15 BİN

Günlük ilk doz aşı sayısı 30 binler seviyesine kadar düşerken, hafta sonları bu rakam 15 bine kadar geriledi. Aşılama hızının beklentilerin altında kalması, toplum bağışıklığına ulaşılmasını da geciktiriyor. Hâlen aşısını yaptırmayan yaklaşık 14 milyon kişi bulunuyor. Bu arada Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede aşının zorunlu olduğu alanlar genişletilirken, Türkiye’de zorunlu aşı uygulaması veya PCR testi zorunluluğunun kapsamının genişletilmesine sıcak bakılmıyor. Ayrıca hastanelerde COVID-19 zatürresi sebebiyle tedavi gören hastaların yüzde 80’inin ya aşısız, ya da aşı sürecini tamamlamayanlar olduğu belirtiliyor. Tam aşılı olanlardaki zatürre oranının ise sıfıra yakın bir değerde olduğu ifade ediliyor.

Pfizer CEO’su sert konuştu: Covid aşılarıyla ilgili yanlış bilgi yayanlar suçlu Pfizer CEO’s Bourla, Covid aşılarıyla ilgili yanlış bilgi yayanların, milyonlarca kişinin ölümüne sebep olduklarını söyleyerek suçlu olduklarını belirtti.

Bilim insanları açıkladı: Aşısızlararın aşılılara göre Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla Dünyada 5 milyonu aşkın kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Covid-19 pandemisi ile mücadelede kapsamında yapılan aşılama uygulamalarıyla ilgili Avustralya’da ortaya koyulan raporda aşısızların Covid-19'dan ölme olasılığının, tam aşılılara göre 16 kat daha fazla olduğu ortaya koyuldu.