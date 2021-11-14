Türkiye Gazetesi

Sağlıklı olmanın sadece bedenen değil aynı zamanda ruhen de iyi olmak olduğunu belirten Dünya Sağlık Örgütü, çağımızın en büyük sorunlarından olan depresyonu içinde bulunduğumuz yaşam koşullarına bağlıyor. Bazı besinler ve sağlıklı olma arasında ilişki olduğunu dile getiren Diyetisyen Zehra Bora, bu besinler hakkında bilgi verdi.

SAFRAN RUH HALİNİ İYİLEŞTİRMEYE YARDIMCI OLUYOR

Ruhsal sağlığımız açısından safran, ginkgo biloba, kırmızı ginseng, maca, antep fıstığı ve çikolatanın diğer besinlere nazaran daha değerli olduğunu dile getiren Bora, "Göz alıcı rengiyle hayran bırakan safran, Güneybatı Asya'ya özgü ve en pahalı baharatlardan birisi olup genellikle depresyonu tedavi etmeye, stresi azaltmaya ve ruh halini iyileştirmeye yardımcı olmak için kullanılır. Özellikle antidepresan alan kişilerde, potansiyel rahatlatıcı özelliği olduğu için popüleritesi yüksekte bir baharattır" dedi.

GELENEKSEL ÇİN TIBBINDA KULLANILIYOR

Ginkgo biloba hakkında bilgi veren Bora, "Ginkgo biloba, En eski ağaç türlerinden biri olan ginkgo biloba ağacından elde edilen bitkisel bir besin takviyesidir. Geleneksel Çin tıbbında, depresyon ve depresyon kaynaklı birçok rahatsızlığın tedavisinde kullanılmaktadır. Ginkgo bilobanın, kan damarlarını gevşetmesine ve kan akışını artırmasına yardımcı görev yaptığı bilinmektedir. Ancak, Ginkgo biloba genellikle iyi tolore edilebilmesine rağmen kan sulandırıcı gibi davranabilir. Bu nedenle, kanı sulandırıcı ilaçlar kullanıyorsanız, ginkgo biloba almadan önce doktorunuza danışmanız faydalı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Antep fıstığı özellikle protein, lif ve sağlıklı yağlar bakımından zengindir.

ANTEP FISTIĞININ FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Diyetisyen Zehra Bora, diğer besinler hakkında şu bilgileri verdi:

Kırmızı ginseng: Çin tıbbında çok popüler olan bir bitki türüdür. Kırmızı ginseng kadın ve erkeklerde çeşitli hastalıkların tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Kadınlarda özellikle menopoz döneminde, kırmızı ginsengin olumlu etkilerinin olduğu bulunmuştur.

Maca: Maca, Güney Amerika'da yaygın olarak doğurganlığı artırmak için kullanılan, çoğunlukla Peru merkezindeki dağlarda yetişen bir bitkidir. Yapılan bir çalışmada macanın, bazı antidepresan ilaçların yan etkisi olarak görülen bulguları azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermektedir.

Antep fıstığı: Oldukça besleyici bir sert kabuklu meyve olan antep fıstığı özellikle protein, lif ve sağlıklı yağlar bakımından zengindir. Antep fıstığının, kan basıncının düşürülmesi, kilo kontrolü ve kalp hastalığı riskinin azaltılması gibi sağlığımıza faydalı birçok etkisi bulunmaktadır. Uzmanlar, Antep fıstığının kan kolesterolünü iyileştirme ve vücutta daha iyi kan akışını uyarma kabiliyetinden dolayı kişinin depresif ruh hali üzerinde pozitif etkilerinin olabileceğini öne sürmüştür.

Çikolata: Her yaştan neredeyse herkesin severek tükettiği çikolatanın mutlulukla bir ilgisi olduğuna şaşırmamalı. Diyet listelerinde bile ufacıkta olsa yer aldığında insanı çok mutlu edebilen çikolatanın ham maddesi olan kakao, içerisindeki bileşikler ile hem antioksidan hem de diyet başarısı üzerinde çok değerlidir.

Koronavirüs tedavisinde antidepresan etkisi: Ölüm riskini 3’te bir azalttı ABD’de bilim adamları tarafından yapılan çalışmada, fluvoksamin adlı bir antidepresanın koronavirüsü ağır geçiren hastalar arasında, hastaneye yatış ve ölümcül hastalık riskini üçte bir oranında azalttığını gösterdi. Genelde depresyon ve obsesif kompulsif bozukluklar için kullanılan hapın sitokin fırtınası ve kan pıhtılaşması riskini azalttığı belirtildi. Hapın düzenleyici kurumlar tarafından onaylanması halinde hastalar hem daha rahat hem de ekonomik açıdan daha ucuz bir tedavi yöntemine ulaşacak.

Depresyon hafızayı bozuyor San Francisco'daki California Üniversitesinden araştırmacılar, erken yetişkinlik döneminde depresyonu olan kişilerin daha sonraki hayatlarında demans geliştirme riskinin yüksek olduğunu ispatladı.