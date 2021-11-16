Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

İki yıldır dünyayı kasıp kavuran Covid-19 pandemisi, bugüne kadar yaklaşık 5,1 milyon kişinin ölümüne sebep oldu. Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi” olarak ilan edilen diyabet hastalığının ve onun yol açtığı komplikasyonlar sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise sadece 2021 yılında 6,7 milyon kişi.

Dünya Diyabet Federasyonu tarafından açıklanan bu rakamı değerlendiren Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Diyabet Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Serpil Salman, Tip 2 diyabetin erişkin ve çocuk yaş grubunda hızla yükseldiği Türkiye için “endişe verici” olduğunu söyledi.

ON KİŞİDEN BİRİ DİYABETLİ

Uluslararası Diyabet Federasyonunun (IDF) aralık ayında tam metni yayınlanacak olan “2021 Atlası”na ilişkin ön bilgilerde yer alan rakamların gelecek için karanlık bir tablo çizdiğini anlatan Prof. Dr. Salman, diyabetin benzeri görülmemiş bir hızla artan büyük bir salgın olduğunu belirtti.

"IDF atlasının 2019 yılındaki tahminlerinde göre 2030 yılı için beklenen 578 milyon yetişkin diyabetli sayısına neredeyse ulaşılmış durumdayız" diyen Prof. Dr. Salman, "Yani neredeyse her on kişiden biri diyabetle yaşıyor. Bu sayının 2030 yılında 643 milyona çıkması bekleniyor. Bütün uyarılara, bilgilendirme ve önleme kampanyalarına rağmen artış devam ediyor. Pek ciddiye alınmasa da körlük, böbrek kaybı, kalp krizi geçirme ve kansere yakalanma riskini artıran, beyin sağlığını olumsuz etkileyen, Alzheimer’a davetiye çıkaran ve içinde yaşadığımız Covid-19 gibi enfeksiyonlara karşı bünyeyi savunmasız bırakan diyabet, ciddi bir sağlık problemi" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Salman, diyabetli hastaların koronavirüsten korunma tedbirlerine herkesten daha fazla dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

ÜRKÜTEN SENARYO

Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında diyabet oranının en yüksek olduğu ülke olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Salman, dünyadaki diyabet pandemisinin büyümesinden Türkiye’nin daha fazla etkilendiğini belirterek “Türkiye, Avrupa’daki en yüksek diyabet sıklığına ve üçüncü en yüksek diyabetli sayısına sahip ülke. Her 100 kişiden 16’sında diyabet hastalığı görülen ülkemizde yaklaşık 9 milyon diyabetli bulunuyor. Bu sayının 2045 yılında 13,4 milyona çıkacağı ve dünyada en büyük diyabetli nüfusun olduğu ilk 10 ülke arasına gireceği tahmin ediliyor. Nüfusu giderek yaşlanan ülkemizde bu hastaların yarısını 65 yaş üzeri kişilerin oluşturacağı öngörülüyor” diye açıkladı.

KORONAVİRÜS KAN ŞEKERİNİ BOZDU

Ülkemizde bazı merkezlerden yayınlanan bölgesel verilerin, pandemi sürecinde birçok hastada kan şekeri kontrolünün bozulduğunu gösterdiğini söyleyen Prof. Dr. Salman bu durumun diyabet kontrolünü kötüleştirdiğini ifade etti.

Diyabetli hastaların aşı ve koronavirüsten korunma tedbirlerine herkesten daha fazla dikkat etmesi gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Salman “Diyabet hastalarına Covid daha fazla bulaşmaz ama enfeksiyon daha kötü sonuçlar doğurur. Bunu birçok çalışmada ve Sağlık Bakanlığı verilerinin sunulduğu TurCoviDia çalışmasında gördük. Hastaneye yatırılarak takip edilen 18 bin 500 Covid-19 hastasının verilerine bakılan bu çalışmaya göre Tip 2 diyabetli hastalarda hastanede kalış süresinin diyabetli olmayanlara kıyasla daha uzun olduğu, ölüm ve yoğun bakıma alınma ihtimalinin ise arttığı görülüyor. Dünyadaki çalışmalar yoğun bakıma giren diyabet hastalarında ölüm riskinin sekiz kat daha fazla olduğunu ortaya koyuyor” dedi.

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