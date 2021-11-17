Türkiye Gazetesi

İnsanların Covid-19 aşılarına daha kolay ulaşmalarının sağlanması için faaliyet yürüten People's Vaccine Alliance (PVA) kuruluşu, aşı firmalarının kazançlarını mercek altına aldı. Bu bağlamda PVA; Pfizer, BioNTech ve Moderna firmalarının bu sene vergi öncesi kârlarının 34 milyar dolar olacağının saptandığını bildirildi. Söz konusu verilerin günde 93,5 milyon, dakikada 65.000, saniyede de 1.000 doların üzerine tekabül ettiği görülürken, PVA, bu tespiti firmaların kendi gelir raporlarını inceleyerek yaptığı öğrenildi.

"BU ŞİRKETLERİN HER SAAT MİLYONLAR KAZANMASI AYIP"

Kuruluşun Afrika kolu People's Vaccine Alliance Africa’dan Maaza Seyoum, bu firmaları zengin ülkelerle kârlı sözleşmeler yaparken az gelişmiş ülkeleri ihmal etmekle suçladı. Seyoum, “Düşük gelirli ülkelerdeki insanların sadece yüzde ikisi koronavirüse karşı tam olarak aşılanmışken, sadece birkaç şirketin her saat milyonlarca dolar kâr etmesi ayıptır” dedi.

Covid-19 aşısı ürettiler, dünyanın en zenginleri arasına girdiler Pandemi dünya genelinde birçok işyerinin kapanmasına sebep oldu. Ancak bazıları için ise yeni bir kapı açtı. ABD'li ilaç firması Moderna'nın kurucuları da buldukları Covid-19 aşısı sayesinde Forbes dergisinin en zenginler listesine girdi.

İngiltere’nin zenginleri salgında daha da zenginleşti Koronavirüs, İngiltere’nin en zengin 250 ismine yaradı. Zenginler, bu süreçte servetine servet kattı.