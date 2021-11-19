Türkiye Gazetesi

ABD’de Princeton Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, çeşitli memeli hayvanlarda SARS virüsünün tutunabileceği alıcıları inceledi. Araştırmada, bazı kemirgen türlerinin geçmişte SARS benzeri koronavirüslere defalarca maruz kaldığı, bu yüzden bunlarda virüse karşı belli bir direnç oluştuğu tespit edildi. Araştırmacılar, Covid-19’a yol açan SARS-CoV-2 virüsünün zoonotik olduğunu yani hayvanlardan insanlara geçebilecek türde olduğunu belirledi.



"HENÜZ KEŞFEDİLMEMİŞ VİRÜSLERE DE YOL AÇABİLİR"

Daha önceki araştırmalarda da Çin’deki yarasaların, kendileri hastalık belirtisi göstermeden SARS benzeri virüs barındırabildikleri belirlenmişti. Bilgisayar bilimci Mona Singh ile birlikte araştırmayı yapan moleküler biyolog Sean King, “Araştırmamız, defalarca SARS benzeri koronavirüslere maruz kalan farelerin virüse karşı direnç kazandığını gösteriyor. Asemptomatik fareler geleceğin koronavirüs benzeri hastalıklarına yol açabilir. Henüz keşfedilmemiş virüsler de dahil" dedi.

ABD'yi coronadan sonra fareler de tehdit ediyor Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını en çok ABD'yi vurdu. ABD'deki vaka sayısı 600 bine yaklaşırken, ölü sayısı da 23 bin 765'e yükseldi. ABD'nin New York eyaletinde corona virüs vaka sayısı dünyada tüm ülkeleri geçerek 195 bine çıktı. New York'ta ölü sayısı da 10 bini aştı. ABD'de karantina uygulanan New York ve Los Angeles gibi büyük kentleri sadece corona virüsü değil, lağım fareleri de tehdit ediyor. Çöplerden beslenen farelerin yiyecek bulmakta zorlandıkları ve birbirlerini yemeye başladığı ifade ediliyor.