Türkiye Gazetesi

ABD’de Hastalık ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından cuma günü yayınlanan iki rapora göre, delta varyantının ABD’de görüldükten sonra hamile bireyleri daha fazla öldürdüğü bildirildi.

Rapora göre, Delta varyantının ABD’de baskın olduğu dönemde Covid-19 nedeniyle ölen hamile kadınların oranının yaklaşık beş kat arttığını buldu. Delta öncesi, hamilelik sırasında virüse yakalanan her bin kadından beşi, Delta döneminde ise her bin kadından 25’inin öldüğü aktarıldı.



ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), hamilelikteki Covid-19 riskine ilişkin iki çalışma yayımladı.



İlk çalışma kapsamında Mississippi eyaletine ait Mart 2020 ile Ekim 2021 arasındaki hamilelik ölüm verileri analiz edildi.19 aylık dönemde eyaletteki hamile kadınlar arasında kaydedilen toplam bin 637 enfeksiyondan15'i ölümle sonuçlandı.

Delta öncesi dönemde, Mart 2020'den Haziran 2021'e kadar, hamile kadınlar arasında altı ölüm bildirildi (her 1000 enfeksiyondan beşi). Sayı, Temmuz-Ekim 2021 arasındaki Delta döneminde hızla arttı ve hamile kadınlar arasında dokuz ölüm kaydedildi (Her 1000 enfeksiyonda 25).

TAM OLARAK AŞILANMADI



Bununla birlikte, ölen 15 kadından 14'ünün altta yatan bir tıbbi durumu vardı ve bu da onları virüsten kaynaklanan komplikasyon riskine daha fazla maruz bıraktı. Ayrıca kadınların hiçbirinin tam olarak aşılanmadığı belirtildi.

1.2 MİLYON DOĞRUMDAN VERİ TOPLANDI



CDC'nin yayınladığı yayınlanan ikinci rapor, enfekte olan hamile kadınların gerçekleştirdiği ölü doğumlara odaklandı. Araştırmacılar, Mart 2020'den Haziran 2021'e kadar ülke çapında 1,2 milyon doğumdan veri topladı.



Ölü doğumların Covid ile enfekte olmayan kadınların sadece yüzde 0,65'inde meydana geldiği görüldü.

Ayrıca, incelenen 21 bin 653 kadının Covid-19 ile enfekte iken erken doğum yaptığı aktarıldı. Bu kadınların ölü doğum yapma olasılığının iki kat daha fazla olduğu ve bebeklerin 273'ünün doğumdan sağ çıkmadığı aktarıldı.

YENİ VARYANTLA ÖLÜ DOĞUM ORANI DÖRT KAT ARTTI



ABD'de delta varyantıyla, Temmuz-Eylül 2021 arasında ölü doğum oranları dört kat arttı. Covid nedeniyle solunum cihazına ihtiyaç duyan enfekte kadınların ölü doğum yapma olasılığı daha yüksekti.



Araştırmacılar, bu verilerin hamile kadınlar için Covid'e karşı aşılamayı daha da önemli hale getirdiğini vurguladığını söyledi.



AŞININ ÖNEMİNE VURGU YAPILDI

Raporda CDC'nin hamile bireyler için aşının önemine de vurgu yapıldı.



ABD aşı işbirliğine katılmayacak ABD'de Donald Trump yönetimi, potansiyel corona virüs aşısını geliştirmek, üretmek ve dağıtmayı hedefleyen küresel girişime dahil olmayacağını açıkladı.

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 771 bini geçti ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 771 bin 15'e yükseldi. California eyaleti vaka sayısı ve ölüm oranında ilk sırada.