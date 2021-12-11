Türkiye Gazetesi

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Uyku apnesi hastalığının gürültülü horlama, uykuda nefes tıkanması ve aşırı uykulu olma şikâyetleriyle ortaya çıktığını söyleyen SBÜ Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uyku Bozuklukları Kliniğinden Prof. Dr. Zeynep Zeren Uçar, uyku bozuklukları ve uyku apnesi sendromu olan hastalarda, bağışıklık sisteminin bozulduğunu söyleyerek “Yetersiz ve kalitesiz uyku, savunma hücrelerinin azalması ve iltihap hücrelerinin artmasına, dolayısıyla enfeksiyonun daha ağır geçirilmesine sebep oluyor. Hastanemizde Covid-19 teşhisiyle yatan 198 hasta üzerinde yaptığımız çalışmanın sonucunda, uyku apnesi riski yüksek olanlarda, olmayanlara göre ağır zatürre oranının iki kat, iki taraflı zatürre oranının ise üç kat fazla olduğunu belirledik. Bu hastalarda yoğun bakıma yatış oranları başta olmak üzere oksijen ve kan sulandırıcıya ihtiyacının daha fazla olduğunu gördük. Uyku apnesi, Covid-19’un seyrini ağırlaştırıyor” dedi.

İyi bir uyku antikor gelişimini artırıyor Bağışıklık sistemi ile ilgili hücrelerin uykuda tamir edildiğini söyleyen Türk Nöroloji Derneği Uyku Tıbbı Moderatörü Doç. Dr. Gülçin Benbir “Özellikle Covid-19 aşısı yaptırdığınız dönemde iyi uyumak, daha çok antikor geliştirilmesini sağlar” dedi.

Araştırma: Uykusuzluk yürüyüşü olumsuz etkileyebilir Bilim insanları tarafından yapılan araştırmada, uykusuzluğun yürüyüşü olumsuz etkileyebileceği ortaya çıktı.