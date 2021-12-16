Türkiye Gazetesi

Kalp damar sağlığını korumada süper bir besin yok ama kalp ve damar sağlığınız için kalkan olacak besinler mevcut. İşte onlardan bazıları…

BALIK

Kalbe iyi gelen besinler arasında oldukça önemli bir yeri olan balık, tam bir Omega 3 deposu… Özellikle kalp hastalarına ya da düzenli kalp gelişimi olmayan bireylere sıklıkla önerilen balık; içeriğindeki vitamin, protein ve zengin demir oranı ile pek çok hastalığı önlüyor.



YEŞİL ÇAY

Kanserden koruyucu etkisi ile bilinen yeşil çay, kalp sağlığı için de yararlı. Araştırmalara göre düzenli olarak yeşil çay içmek kalp damar hastalıkları riskini azaltıyor.

KIRMIZI MEYVELER

Çilek, böğürtlen, ahududu, yaban mersini gibi kırmızı meyveler kan basıncını dengeliyor ve kalp damar hastalıklarını ortadan kaldırıyor. Hem görüntüsü hem de lezzeti ile dikkat çeken bu meyveleri tüketerek olası bir kalp rahatsızlığını minimuma indirebilirsiniz.

CEVİZ

Omega-3 zengini olan ceviz, düzensiz kalp atışlarını engelliyor ve kalp hastalıklarından da koruyor. İçeriğindeki E vitamini, damarlarda plak oluşumlarını ve kalp tıkanıklığını engeller.



Kalp sağlığını korumada yardımcı etkenlerin başında sağlıklı beslenme geliyor.

AVOKADO

İçeriğinde bulunan antioksidanlar sayesinde pek çok hastalığı önler ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Günde bir adet avokado yemek kalp hastalıklarından korunmada etkilidir. Aynı zamanda kalp damar hastalığı ve kolesterolü olanların da doğal ilacıdır.

KETEN TOHUMU

Keten tohumu kolesterolü dengede tutar. Bunun yanı sıra kan şekerini düzenler, kalp damar sağlığını korur, koroner kalp rahatsızlıklarını önleyici etki gösterir. Sağlıklı beslenmek isteyenlerin favorileri arasında yer alan keten tohumu salatada veya yoğurdun içinde tüketilebilir.

BİTTER ÇİKOLATA

Bitter çikolatanın kalp damar sağlığını korumada önemli bir yeri vardır. Bitter çikolatanın içinde flavonoid adı verilen antioksidanlar vardır. Bunlar kan basıncını düşürmeye yardımcı olur ve kan pıhtılaşmasının önüne geçerek felç riskini de azaltır.

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