Türkiye Gazetesi

Tüm dünya yaklaşık iki yıldır koronavirüsün pençesinde. Pandemi etkisini sürdürürken bilim adamları da Covid-19’a karşı aşı ve ilaç çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Avustralyalı bilim adamları koronavirüsü tedavi eden ve içeriğinde ‘heparin’ adlı ucuz bir ilaç bulunan burun spreyi geliştirmek için kolları sıvadı. Spreyin deneme çalışmaları gelecek yılın ortasına kadar devam edecek ve etkili olması durumunda aşılarla birlikte kullanılabilecek. Öte yandan spreyin, Covid-19’a yakalanmış kişilerin burnuna püskürtüldüğünde onları iyileştireceği belirtiliyor.

MASKELERİN YERİNİ ALACAK

Melbourne Kuzey Sağlık Tıbbi Bölüm Direktörü Profesör Don Campbell, "Yeni bir varyantın ortaya çıkması önemli değil, bu ilaç virüsün hücrelere yerleşmesini engelleyecektir. İşe yarayacağını gösterebileceğimizden çok eminim ve insanlar işe, alışverişe ve okula gitmeden önce bunu kullanabilecekler." ifadesini kullandı.

ODA ISISINDA 3 AYDAN FAZLA MUHAFAZA EDİLEBİLECEK

Covid-19’un Omicron varyantı da dahil olmak üzere diğer varyantlara karşı etkili olması beklenen ve burunda koruma oluşturarak virüsün ciğerlere girmesini önleyecek olan spreyin, önümüzdeki altı ay içinde Victoria eyaletindeki 340 hanede deneneceği açıklandı.

Klinik deneylerin yapılabilmesi için Victoria eyaleti hükümetinin 4,2 milyar Avustralya doları (Yaklaşık 3 milyar USD) verdiği belirtildi.

Spreyin oda sıcaklığında 3 aydan fazla kalabildiğini söyleyen Campbell, "Tedavi, Kovid-19’a yakalanan kişilerin evlerindeki aile bireylerine ve ayrıca hasta olan kişilere de vereceğiz. Teşhisin konulmasından sonraki 24 saat içinde onlara ulaşmak istiyoruz ve bunu yapabileceğimizden eminiz.” şekilde konuştu.

Covid-19’un Omicron varyantı da dahil olmak üzere diğer varyantlara karşı etkili olması beklenen sprey, önümüzdeki altı ay içinde denenecek.

VİRÜSÜN BAŞKALARINA BULAŞMASINI DA ÖNLEYİCİ

Spreyin kullanımının kolay olacağını anlatan Melbourne Üniversitesi Akciğer Sağlığı Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Gary Anderson, spreyin günde üç kez her bir burun deliğine iki kez uygulanabileceğini söyledi.

Buluşun bilim adına heyecan verici olduğunu aktaran Anderson, "Kovid-19 buruna ilk girdiğinde Heparin adı verilen bir moleküle bağlanır ve etkisiz hale getirilir. Bu yüzden kişinin enfekte olması ve virüsü başkalarına bulaştırması da engellenir" şeklinde konuştu.

HİÇBİR YAN ETKİSİ YOK

Spreyi zaten kullandığını ve şu ana kadar hiçbir yan etkisinin olmadığını söyleyen Campbell, "İlacı 20 aydır kullanıyorum, burnum düşmedi ve kan kaybından da ölmedim. İşe yarayacağından çok eminiz" dedi.

Araştırma; Melbourne Üniversitesi, Monash Üniversitesi, Melbourne Kuzey Sağlık, Peter Doherty Enstitüsü, Murdoch Çocuk Araştırma Enstitüsü, Commonwealth Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Kurumu (CSIRO) ve Oxford Üniversitesinin ortak çalışmalarıyla yürütülüyor.

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