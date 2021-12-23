Türkiye Gazetesi

Turunçgiller ailesinin en ufak meyvesi olan kamkat, tezgahlarda yerini aldı. Paketi 15 TL olarak satışa çıkan Kamkat meyvesinin en büyük özelliği ise vücudun C vitamini ihtiyacını karşılaması. Diğer yandan meyveye vatandaşların da ilgi göstermesi manav esnafını da memnun etti.

VATANDAŞIN İLGİSİ İYİ

Esnaf Muhammet Aydın, “Kış ayında sık sık tüketilecek bir meyve. Portakal gibi ince bir kabuğu var. Tadı güzel. Paketi 15 TL’den satılıyor. Vatandaşın ilgisi de iyi. Yavaş yavaş vatandaş da alışıyor” diye konuştu.

Kamkat meyvesi halk arasında kumkat, süs mandalinası hatta altın portakal gibi isimlerle de biliyor.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR

Günde 5-6 adet kamkat tüketilebileceğini belirten Diyetisyen Deniz Zünbülcan, şifa deposu bu meyvenin faydalarından şöyle bahsetti: “Kamkat, vitaminler yönünden çok zengin. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve hastalıklardan koruyor. İçeriğinde bulunan A vitamini göz sağlığına çok büyük katkı sağlıyor. Aynı zamanda bağırsakların da daha iyi çalışmasını sağlıyor. Cildi tepeden tırnağa yeniliyor.”

CİLT KIRIŞIKLIKLARINI ÖNLÜYOR

Kamkatın diyet listelerine eklenmesi gerektiğini söyleyen Zünbülcan “Cilt kırışıklığı ve güneş lekelerini önleyen en önemli meyvelerden biri kamkattır. Tepeden tırnağa bir yenilenme isteniyorsa, kamkat mutlaka diyet listesine eklenmelidir” dedi.

KABUĞUYLA TÜKETİLEBİLİR

Kamkatın kabuğuyla tüketilebilen bir meyve olduğunun altını çizen Zünbülcan, “Kabuğu çok acı geliyorsa ılık suda bekletip biraz ıslatın. Ancak C vitamini kaybına neden olabileceğinden mümkünse suda bekletmeden tüketin” şeklinde konuştu.

Şeker hastalarının gözdesi kamkat tezgahlarda yerini aldı Şeker hastalarının tercih ettiği turunçgillerin küçük mücevheri diye adlandırılan kamkat meyvesi Eskişehir tezgahlarında yerini aldı. Kabuğuyla tüketilen kamkatın kilosu 30 TL.

Hafıza için çay, sebze, meyve tüketin Yakın zamanda yayınlanan bir araştırma, vücuttaki iltihabı önleyen beslenmenin demans ve Alzheimer riskini düşürdüğünü ortaya koydu.